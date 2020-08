In attesa che si concluda la procedura di acquisizione di Fitbit ad opera di Google, il popolare produttore di smartwatch è al lavoro su nuovi modelli e tre di essi nelle scorse ore sono apparsi in Rete in tante immagini rendering: stiamo parlando di Fitbit Sense, Versa 3 e Inspire 2.

Ecco i nuovi smartwatch di Fitbit

Iniziando da Fitbit Sense, questo potrebbe essere il primo smartwatch dell’azienda a poter contare su una funzione ECG effettiva. Eccolo nelle prime presunte immagini rendering, che mettono in risalto gli elementi metallici utilizzati dal produttore (i quali suggeriscono che si tratti del prossimo modello di punta):

Tra le sue feature non dovrebbero mancare il supporto GPS, una scocca impermeabile e il supporto all’assistente vocale.

Passando al più economico Fitbit Versa 3, tra le sue feature vi sarebbero il supporto GPS, la resistenza all’acqua ed il supporto all’assistente vocale.

Infine Fitbit Inspire 2, modello che si caratterizza per un design più semplice e che dovrebbe offrire all’utente soltanto le funzioni di tracciamento fitness di base. Eccolo in qualche immagine:

La speranza è di saperne presto di più (come le principali caratteristiche o i prezzi) su questi nuovi smartwatch del produttore statunitense. Staremo a vedere.