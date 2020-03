Nonostante alcuni film in uscita siano stati posticipati a causa dell’attuale emergenza sanitaria, il mese di marzo porta un nutrito numero di pellicole nelle sale cinematografiche italiane, dopo un mese di febbraio altrettanto interessante. I primi titoli saranno in sala già oggi, per altri ci sarà da aspettare ancora qualche giorno.

I film del mese di marzo 2020

They Shall Not Grow Old

In uscita il 2 marzo 2020, 132 minuti , documentario

Peter Jackson prova a raccontare la storia della Prima Guerra Mondiale in maniera moderna, pensandola per un pubblico giovane. Riprendendo le sequenze più belle prese da oltre 600 filmati dell’epoca, con immagini a colori, il regista riesce nell’intento, avvalendosi del contributo audio di decine di ex combattenti grazie alla BBC e all’Imperial War Museum.

Show Me the Picture

Uscita 2 marzo 2020, 92 minuti, documentario

Il film racconta la vita di Jim Marshall, il fotografo che deve la sua fama agli scatti che hanno immortalato la storia del rock, dai Beatles a Jimi Hendrix, e alcuni dei momenti più iconici degli anni 60. Il cast include Alfred George Bailey, Galadrielle Allman, Adam Block, Anton Corbijn, Amelia Davis e Michael Douglas.

Varda par Agnès

Uscita 2 marzo 2020, 115 minuti, documentario

La sceneggiatrice e cine-sceneggiatrice Agnès Varda ci racconta, in questo film autobiografico, cosa significa il suo lavoro e qual è la sua idea personale di cinema.

Marianne e Leonard. Parole d’amore

Uscita 3 marzo 2020, 97 minuti, documentario

Nel documentario di Nick Broomfield scopriamo la storia d’amore di Leonard Cohen e della sua musa norvegese, Marianne Ihlen. Nel documentario troviamo registrazioni inedite che partono dal 1960 e seguono l’intera vicenda che ha ispirato la vita musicale dell’artista.

Amiche in affari

Uscita 5 marzo 2020, 83 minuti, commedia

Per Mia e Mel, inseparabili fin dall’università, si prospetta una dura prova. La magnate Claire Luna acquista una parte della loro attività di cosmetici, pesantemente in rosso, e cerca di mettere le due amiche una contro l’altra sfruttando le reciproche debolezze. Sapranno resistere alle tentazioni? Con Salma Hayek, Rose Byrne, Tiffany Haddish, Jennifer Coolidge e Ari Graynor.

Buñuel – Nel labirinto delle tartarughe

Uscita 5 marzo 2020, 80 minuti, animazione

Il grande regista surrealista Luis Buñuel viene raccontato in un film di animazione diretto da Salvador Simò. Dopo il film scritto con Salvador Dalì il regista non riesce più a finanziare le proprie idee. Solo grazie a un amico, che ha appena vinto alla lotteria, riuscirà a realizzare Las Hurdes, un documentario sull’Estremadura, abbandonata dal governo e caratterizzata dalla miseria.

Honey Boy

Uscita 5 marzo 2020, 94 minuti, drammatico

Il film narra la vita dell’attore Shia LaBeouf, partendo dai difficili problemi familiari fino ai lavori con la Disney. Lo stesso attore è presente nel cast del film diretto da Alma Har’el.

Picciridda – Con i piedi nella sabbia

Uscita 5 marzo 2020, 95 minuti, drammatico

Lucia, nata negli anni 60 vede i suoi genitori emigrare in Francia in cerca di lavoro. Dovrà crescere con la nonna Maria, severa e incapace di dimostrare i propri sentimenti ma in grado di farla crescere fortificando il carattere e insegnandole a combattere le avversità della vita.

Sola al matrimonio

Uscita 5 marzo 2020, 121 minuti, drammatico

Dopo aver abbandonato la figlia per seguire il suo uomo in Belgio, una donna di origini rumene vedrà la propria vita stravolta dall’incontro con la figlia.

La donna dello smartphone

Uscita 5 marzo 2020, 87 minuiti, drammatico

Un anziano signore malato trova uno smartphone nel quale sono presenti numerosi video che raccontano la storia di una donna che da una piccola città si trasferisce a Roma per insegnare.

L’apprendistato

Uscita 7 marzo 2020, 84 minuti, documentario

La storia di Luca e dei suoi compagni che frequentano il primo anno di formazione all’arte del servire presso un prestigioso Istituto Alberghiero.

Sono innamorato di Pippa Bacca

Uscita 8 marzo 2020, 76 minuti, documentario

Scopriamo il mondo psicologico e i luoghi in cui ha vissuto l’artista turca Pippa Bacca, assassinata mentre metteva in scena una performance in strada.

Hello World

Uscita 9 marzo, 129 minuti, animazione

Dagli autori di Your Name ecco una struggente storia che sfida il tempo e lo spazio. Naomi Katagaki, studentessa liceale, entra in contatto con un uomo misterioso che le affiderà una missione speciale.

La prima donna

Uscita 9 marzo 2020, 90 minuti, documentario

Conosciamo la tragica vita di Emma Carelli, soprano di fama internazionale, grazie all’opera di Tony Santucci.

Ultras

Uscita 9 marzo 2020, drammatico

In questo film, che arriverà anche su Netflix, viene narrata la storia di un’amicizia, di una fede e di un amore rafforzati dalle ultime partite di un campionato di calcio, con un inevitabile quanto tormentato destino.

Gli anni amari

Uscita 12 marzo 2020, 112 minuti, documentario

Ripercorriamo la vita e i luoghi di Mario Mieli, uno dei fondatori del movimento omosessuale italiano nei primi anni 70.

I miserabili

Uscita 12 marzo 2020, 100 minuti, drammatico

Prendendo spunto dalle rivolte del 2005 il regista Ladj Ly porta in scena una denuncia sociale. L’agente Ruiz, appena trasferito in un quartiere ricco di tensioni tra gang e polizia, deve indagare su uno strano furto al circo.

Le avventure di Wuba

Uscita 12 marzo, 100 minuti, avventura

Il sequel del film del 2015 vede nuove avventure per Wuba, incrocio tra un ravanello e un bambino alla presa con alcuni mostri alati che vogliono rapirlo.

Marie Curie

Uscita 12 marzo 2020, 95 minuti, drammatico

La storia di Marie Curie, due premi nobel per la medicina, morta in seguito agli studi sulla radioattività.

Tornare

Uscita 12 marzo 2020, 107 minuti, drammatico

Giovanna Mezzogiorno, Vincenzo Amato, Beatrice Grannò e Clelia Rossi Marcelli, con la regia di Cristina Comencini, ci raccontano Napoli tra gli anni 60 e 90, dove la figlia di un militare di stanza alla base Nato torna alle origini per indagare sulla morte del padre.

La concessione del telefono

Uscita 17 marzo 2020, drammatico

Ambientato nella città immaginaria di Vigata, seguiamo le vicende di Pippo Genuardi, commerciante di legnami nato dalla fantasia di Andrea Camilleri.

Checkpoint Berlin

Uscita 17 marzo 2020, 64 minuti, docu-fiction

Una riflessione sul muro di Berlino e su un uomo che non fu mai ritrovato, cacciato per amore e diventato passeur tra le due Germanie.

Alessandra – Un grande amore e niente più

Uscita 19 marzo 2020, commedia

L’amore è il protagonista di tre storie e tre generazioni, con la sua semplicità e la sua complicatezza.

Andrà tutto bene

Uscita 19 marzo 2020, Drammatico

I film di Bruno Salvati non hanno mai avuto successo e per il suo produttore diventa difficile finanziare il nuovo progetto. La vita del regista e della sua famiglia cambierà quando scoprirà di essere affetto da una brutta malattia.

Cosa mi lasci di te

Uscita 19 marzo 2020, drammatico

Jemery Camp, musicista cantautore amaricano, viene raccontato in questo film che mete tra i protagonisti Riverdale K.J. Apa insieme a Nathan Parsons, Britt Robertson, Gary Sinise e Melissa Roxburgh

Creators – The Past

Uscita 19 marzo 2020, fantascienza

In questa produzione tutta italiana, con un cast internazionale, si narra di un allineamento galattico che influenzerà la vita nell’intero cosmo, in particolare il potere degli otto governatori dell’Universo.

Gloria Mundi

Uscita 19 marzo 2020, 107 minuti, drammatico

Una famiglia francese si riunisce per la nascita della nuova arrivata e per discutere di affari dopo, che per anni, hanno vissuto una tortuosa vita tra carcere e povertà.

Il delitto Mattarella

Uscita 19 marzo 2020, 97 minuti, drammatico

Aurelio Grimaldi racconta la storia di Piersanti Mattarella, fratello dell’attuale presidente della Repubblica, e del suo omicidio.

In viaggio verso un sogno

Uscita 19 marzo 2020, 7 minuti, drammatico

Un ragazzo affetto da sindrome di Down insegue il suo sogno di diventare wrestler, anche a costo di farsi allenare da un criminale.

La volta buona

Uscita 19 marzo 2020, 95 minuti, drammatico

Massimo Ghini, Ramiro Garcia, Max Tortora, Francesco Montanari e Gioia Spaziani, con la regia di Vincenzo Marra, raccontano la storia di un procuratore calcistico con vizio del gioco e sempre alla ricerca della volta buona.

L’occasione della svolta di presenta con Pablito, ragazzino scovato nelle baraccopoli di Montevideo che potrebbe avere un futuro nel mondo del calcio.

The Boy – La maledizione di Brahms

Uscita 19 marzo 2020, horror

Torna Brahms, la bambola che continua a mietere vittime. Nel cast troviamo Katie Holmes, Ralph Ineson, Owain Yeoman, Anjali Jay e Joely Collins.

Un figlio di nome Erasmus

Uscita 19 marzo 2020, 107 minuti commedia

Alberto Ferrari dirige Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Daniele Liotti, Ricky Memphis e Carol Alt in una storia di quarantenni che si ritrovano dopo vent’anni. La ragazza di cui tutti si erano innamorati in occasione dell’Erasmus a Lisbona è morta e ha lasciato un bambino, figlio di uno dei quattro.

Spore

Uscita 19 marzo 2020, 90 minuti, drammatico

La storia è ambientata nella Torino degli anni Ottanta, dove si svolgono le vicende di due amiche disegnatrici di fumetti. Una violenza, un omicidio in una provincia sempre più stretta.

My Hero Academia: The Movie 2 Heroes: Rising

Uscita 19 marzo 2020, animazione

Tornano Deku, Bakugo, Todoroki e tutti gli altri studenti della classe A, insieme all’eroe All Might che dovrà affrontare una dura prova, proprio quando il villain Nine farà la sua comparsa.

Letizia Battaglia : Shooting the mafia

Uscita 22 marzo 2020, 97 minuti, documentario

la vita di Letizia battaglia, fotoreporter nella Palermo degli anni Settanta e Novanta, raccontata con un taglio intimo e privato.

7 ore per farti innamorare

Uscita 26 marzo 2020, commedia

Giampaolo Morelli con Serena Rossi, Diana Del Bufalo, Fabio Balsamo e Massimiliano Gallo ci raccontano come tenere stretta la persona dei propri sogni e come farla cedere alla propria corte.

Bloodshot

Uscita 26 marzo 2020, azione

Vin Diesel, Eiza González, Toby Kebbell, Sam Heughan e Guy Pearce nel film tratto dall’omonimo fumetto. Angelo Mortalli è un killer della mafia che viene trasformato in una macchina invincibile per un programma sperimentale dell’FBI.

Bombshell – la voce dello scandalo

Uscita 26 marzo 2020, 108 minuti, drammatico

Scopriamo la storia di Roger Ailey, capo di Fox News licenziato in seguito alle accuse di molestie sessuali. Con Nicole Kidman, Charlize Theron, Margot Robbie, Kate McKinnon e Allison Janney.

In the trap

Uscita 26 marzo 2020, 93 minuti, horror

Un solitario correttore di bozze è torturato da una sconosciuta forza malvagia che lo ha tenuto prigioniero per due anni.

Magari

Uscita 26 marzo 2020, 104 minuti, drammatico

Nel film di esordio di Ginevra Elkann seguiamo la vicenda di tre fratelli parigini in vacanza a Roma. La città eterna farà da scenario alle vicende di una famiglia alquanto particolare, con una madre cristiana ortodossa e un padre squattrinato e donnaiolo.

Mulan

Uscita 26 marzo 2020, 115 minuti, avventura

Dopo il celebre film di animazione degli anni 80, ripercorriamo le gesta della leggendaria guerriera, figlia dell’imperatore della Cina.

Monos – Un gioco da ragazzi

Uscita 26 marzo, 102 minuti, drammatico

Otto adolescenti si allenano e combattono in mezzo ai monti della Colombia. Il loro scopo è quello di proteggere una donna americana, la “dottoressa” in una missione delicatissima.

L’agnello

Uscita 26 marzo 2020, 95 minuti, drammatico

Anita, adolescente dalla situazione familiare difficile, affronta una prova impegnativa quando deve ricucire i rapporti tra il padre e lo zio, unica persona che può donare il midollo osseo al fratello.

Sisters in Arms

Uscita 26 marzo 2020, 112 minuti, Drammatico

Caroline Fourest racconta la storia di Zara, guerrigliera di origini Yazidi rapita dall’ISIS e scappata per unirsi a un battaglione di combattenti internazionali.

Questa è dunque la lista aggiornata dei titoli che vedremo al cinema nel corso del mese di marzo 2020, mentre qui sotto trovate i titoli che sono stati rinviati. Per alcuni di questi non è ancora stata decisa la data del debutto al cinema.

Film di marzo rinviati a data da destinarsi

Cambio tutto

Durata 90 minuti, commedia

In questo film italiano con Valentina Lodovini, neri Marcorè, Libero de Rienzo, Diego Abbrescia e Andrea Pisani, viene raccontata la storia di una donna che, sull’orlo di una crisi di nervi, inizia a dire tutto quello che pensa senza alcun freno, dopo una vita in cui è sempre stata educata e rispettosa.

Il talento del calabrone

Durata 84 minuti, drammatico

In questo film di Giacomo Cimini, che vede la partecipazione di Sergio Castellitto, una normale serata si trasforma in un incubo per un DJ radiofonico quanto un uomo annuncia di volersi suicidare. Dietro alla telefonata si nasconde l’ingegno di una persona capace di mettere in crisi un’intera città come Milano.

L’uomo invisibile

Horror

Vittima del marito violento, un ricco e brillante scienziato, Cecilia Kass fugge con l’aiuto di alcuni amici. Quando il marito si suicida lasciandole una fortuna, Cecilia sospetta una messa in scena architettata dal marito. In un susseguirsi di coincidenze letali la sanità mentale di Cecilia sarà messa a dura prova.

Onward – Oltre la magia

Durata 112 minuti, animazione

Ian è un elfo che vive in un universo fantasy che ha raggiunto lo stesso progresso tecnologico del nostro mondo. Al compimento del sedicesimo anno di età riceve uno strano marchingegno magico che gli permette di far tornare in vita il padre, ma solo per 24 ore.

Peccato che la magia funzioni solo a metà, costringendo Ian e il fratello Barley a una corsa contro il tempo per rivedere il volto del padre.

Un amico straordinario

Durata 109 minuti, drammatico

Tom Hanks, Matthew Rhys, Enrico Colantoni, Chris Cooper e Wendy Makkena raccontano in questo film di Marielle Heller la storia di Lloyd Vogel, giornalista incaricato di scrivere un articolo su un pastore protestante. L’incontro tra i due si trasformerà in una straordinaria amicizia.

Charlie’s Angels

Durata 118 minuti, azione

Non ci saranno solo le tre eroine coraggiose in questo remake della fortunata serie TV, nella quale troviamo Kristen Stewart, Elizabeth Banks, Naomi Scott, Patrick Stewart ed Ella Balinska, ma una intera rete di donne coraggiose.

Ritorno al crimine

Durata 105 minuti, commedia

È il sequel di “Non ci resta che il crimine”, con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi e Carlo Buccirosso. I cinque amici si ritrovano a inseguire una donna che ha rapito il cuore di uno di loro, insieme ai loro soldi.

