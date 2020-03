Se siete appassionati di sport e state cercando un’offerta per dotare di copertura Internet la vostra abitazione, Fastweb e DAZN potrebbero avere ciò che fa per voi.

Da ieri, infatti, chi deciderà di attivare Fastweb Casa con ADSL o fibra ottica avrà la possibilità di usufruire gratuitamente per 3 mesi dell’abbonamento a DAZN (piattaforma che trasmette ogni settimana tre partite di Serie A, diversi campionati di calcio esteri e tanti altri sport).

Ecco cosa offre Fastweb casa + DAZN

In particolare, l’offerta Fastweb Casa + DAZN mette a disposizione degli utenti la navigazione senza limiti in fibra ottica (FTTH e FTTN) o sotto copertura ADSL, chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, un modem Wi-Fi FASTGate, il servizio WOW Fi (consente agli utenti di connettersi gratuitamente quando sono fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia), WOW Space (ossia cloud storage senza limiti per foto, video e musica) e il servizio di assistenza MyFastweb.

Chi attiva entro oggi online ha la possibilità di pagare 31,95 euro al mese invece di 40,95, il tutto senza costi di attivazione. Per ulteriori informazioni su questa interessante offerta e per procedere alla sua attivazione online vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito dell’operatore telefonico.

Se invece desiderate soltanto attivare un abbonamento per DAZN potete farlo qui.