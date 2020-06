Facebook sembra essersi reso conto che mancava qualcosa alla sua piattaforma e oggi lancia un nuovo strumento per permettere l’eliminazione dei vecchi post, così da poter fare pulizia nei profili.

Lo strumento in questione prende il nome di Gestisci attività e permette agli utenti di cancellare i loro vecchi post singolarmente o in blocco, con anche la possibilità di usare dei comodi filtri per trovare post con persone specifiche al loro interno o pubblicati in un determinato arco di tempo.

Gestisci attività, fa sapere Facebook, è in fase di integrazione all’interno delle applicazioni mobile, sia per iOS che per Android, da oggi e sarà disponibile per tutti i profili nel giro di qualche settimana, con un’attivazione da remoto via server.

Arriverà anche sulla piattaforma web, ma solamente in futuro. Al momento è previsto solo per le applicazioni mobile, per cui tenete d’occhio le novità da smartphone perché potrebbe comparirvi da un momento all’altro.