Se siete giocatori incalliti e ogni volta che sentite parlare di Formula 1 riuscite a stento a frenare l’entusiasmo, quest’oggi, 10 luglio 2020, l’ultimo gioco di Codemasters è finalmente disponibile all’acquisto. Stiamo ovviamente parlando di F1 2020, il gioco per PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia.

F1 2020 su console, PC e Google Stadia

Sono davvero molte le novità che Codemasters ha sviluppato per F1 2020, fra cui l’arrivo di due nuovi circuiti (Hanoi Circuit e Circuit Zandvoort), il ritorno della visualizzazione split-screen, il Mio Team, l’introduzione della modalità pilota-manager e tanto altro.

Ma non finisce qui: infatti, per celebrare il settantesimo anniversario della Formula 1, sarà possibile acquistare anche la versione Seventy Edition F1 2020 che permetterà ai giocatori di ricevere oggetti in-game esclusivi per personalizzare la propria auto come la livrea, il casco, la tuta da gara, i guanti, le scarpe, il badge giocatore e tanto altro.

I fan del campione Michael Schumacher potranno anche acquistare la versione Deluxe Schumacher Edition che presenta al suo interno diversi contenuti aggiuntivi. Fra questi troviamo la presenza di quattro auto protagoniste della incredibile carriera automobilistica di Schumacher, e una valuta virtuale spendibile in gioco per sbloccare il Podium Pass VIP.

