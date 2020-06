Dopo approfondite ricerche da parte della società di sicurezza Awake Security, Google ha rimosso oltre 70 componenti aggiuntivi dannosi dal Web Store per il browser Chrome.

Chrome Web Store è un servizio online di Google per la distribuzione e l’installazione di applicazioni ed estensioni software esclusivamente per il browser Google Chrome.

Reuters riporta che i componenti aggiuntivi dannosi per Google Chrome hanno accumulato oltre 32 milioni di download dal Chrome Web Store e che la maggior parte delle estensioni avvertivano gli utenti di attività dannose sui siti Web oppure di essere in grado di convertire tipi di file specifici.

Purtroppo i componenti aggiuntivi malevoli hanno invece violato la cronologia del browser e i dati sensibili e hanno rubato le credenziali di accesso per strumenti e piattaforme aziendali interni.

Google rimuove da Chrome Web Store oltre 70 estensioni dannose

Alphabet, la holding a cui fanno capo Google e altre società controllate, è stata informata dai ricercatori il mese scorso in merito alle estensioni dannose e il portavoce di Google Scott Westover ha affermato che quando l’azienda viene avvisata per estensioni nel Web Store che violano le sue politiche, la società prende provvedimenti e utilizza tali incidenti come materiale di formazione per migliorare le analisi automatizzate e manuali.

Google ha rifiutato di discutere sulla portata del danno o del perché i sistemi in atto non sono stati in grado di rilevare e rimuovere da soli le estensioni malevole, nonostante le promesse fatte di controllare ed esaminare le estensioni più attentamente dopo il caso dello scorso febbraio.

Il fatto più preoccupante è che non è chiaro chi ci fosse dietro quest’ultima forma di spyware, che la società di ricerca definisce come la più grande campagna ai danni del Chrome Web Store fino a oggi, in quanto gli sviluppatori sono stati in grado di fornire false informazioni di contatto durante l’invio di estensioni a Google.

