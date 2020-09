Diesel fa parte delle tante aziende OEM che sfruttano Wear OS per commercializzare smartwatch e attirare così l’attenzione degli utenti interessati al brand e a questo genere di prodotti.

Specifiche e design Diesel DT2023

In queste ore viene presentato lo smartwatch Diesel DT2023 (Diesel Fadelite On x MDJ Limited edition), una versione limitata del modello Fadelite DT2021 caratterizzato da un design unico e singolare. Infatti, grazie ad una collaborazione fra il brand e l’artista Mad Dog Jones, Diesel DT2023 rappresenta uno smartwatch caratterizzato dalla presenza di una corona trasparente e da colori accesi e sgargianti.

Design a parte, si tratta di un comune smartwatch basato su processore Snapdragon Wear 3100 e affiancato da 512 MB di RAM. Dispone di moduli come GPS, NFC, sensore HR per il battito cardiaco e funzioni per il risparmio energetico. Il display circolare è da 1,19″ con risoluzione 390 x 390 con 328 PPI.

Assieme ad un cinturino multicolore e uno trasparente in TPU, Diesel offre anche un particolare quadrante in perfetta sintonia con il design generale del wearable ed un particolare panno da pulizia da collezione.

Prezzo e disponibilità Diesel DT2023

Diesel DT2023 viene proposto in nel nostro Paese a 299 euro ma non è ancora chiaro quando potrà essere acquistato. Per chi fosse interessato sulla pagina web del prodotto è possibile lasciare la propria email per ricevere una notifica non appena sarà acquistabile.

Potrebbe interessarti anche: miglior smartwatch