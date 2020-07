Se siete alla ricerca di nuovi accessori per i vostri smartphone ma desiderate puntare su una soluzione che riduca al massimo l’impatto sull’Ambiente, BigBen potrebbe avere ciò che fa al caso vostro.

L’azienda, infatti, ha presentato Just Green, una nuova linea di accessori per smartphone ecosostenibile ed interamente realizzata in Europa, così da favorire la cosiddetta economia di prossimità e contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2.

I nuovi accessori di BigBen, inoltre, possono contare su una confezione di vendita al 100% compostabile e biodegradabile.

La nuova linea Just Green di BigBen

Passando agli accessori pensati dal produttore, tra questi troviamo due tipi di cover (di colorazione rossa o nera), realizzate in materiale biodegradabile (riso, soia, grano, carote, cipolla e bambù) e compostabile al 100%.

Tali cover possono contare su una speciale lavorazione che le rende flessibili e resistenti e su un design leggero e curato. Il loro costo è di 24,99 euro.

Un altro modello di custodia della serie Just Green è una cover riciclabile realizzata in TPU, con finitura trasparente ed ultra-sottile, venduta a 19,99 euro.

In seguito, inoltre, la serie Just Green si arricchirà di una custodia protettiva in silicone per Apple AirPods al prezzo di 9,99 euro.