AUKEY Basix Pro Wireless Power Bank è il nome di un nuovo power bank dedicato a chi è alla ricerca di una soluzione completa ad un prezzo concorrenziale.

Le principali feature di AUKEY Basix Pro Wireless Power Bank

A caratterizzare questo power bank, infatti, vi sono un design semplice, una scocca slim, una batteria con capacità di 10.000 mAh, una velocità di ricarica fino a 18 W, una porta USB Type-C PD 3.0, una porta USB-A Quick Charge 3.0 e delle luci per indicare lo stato della carica.

AUKEY Basix Pro Wireless Power Bank supporta anche la ricarica wireless con standard Qi con una velocità fino a 10 W.

La ricarica wireless in un power bank non è una nuova idea ma AUKEY ha pensato ad una soluzione per rendere molto più comodo il suo prodotto: ci riferiamo ad un cavalletto sul retro e una piccola sporgenza estraibile sul davanti per tenere lo smartphone, sistema grazie al quale è possibile mettere il telefono sul caricabatterie e sostenerlo in modalità orizzontale (così da poterlo usare per guardare video durante la ricarica o tenere sotto controllo le notifiche).

AUKEY Basix Pro Wireless Power Bank è disponibile su Amazon negli Stati Uniti a 39,99 dollari.

