Dal lancio dell’applicazione “Il tuo telefono” su Windows 10, Microsoft non ha nascosto la volontà di migliorare l’interazione fra dispositivi Android ed il proprio sistema operativo. In queste ore l’account Twitter ufficiale @msyourphone annuncia l’avvio del rollout del mirroring delle app Android su tutti i dispositivi supportati.

Le app di Android a portata di click

Per chi non sapesse di cosa si sta parlando, il mirroring delle applicazione Android su Windows 10 permette a tutti gli utenti di utilizzare le app Android direttamente sul PC, di fatto incrementando enormemente la user experience.

Per sfruttare la feature è necessario disporre di un computer munito di Windows 10 a partire dall’aggiornamento di ottobre del 2018 e la versione 1.20071.88 dell’applicazione “Il tuo telefono”. Dal lato mobile, invece, è richiesto l’utilizzo della versione 2.0 o superiore dell’applicazione You Phone Companion – Link to Windows disponibile gratuitamente a questo link di Google Play Store.

Per attivare il mirroring delle applicazioni Android su Windows 10 è necessario tappare l’icona del servizio disponibile nella barra delle notifiche di Android, e seguire le indicazioni mostrate a schermo. Come sottolinea il tweet di Microsoft, la funzione dovrebbe essere disponibile a tutti al massimo entro la giornata di venerdì. Nel mentre potete fare affidamento a questa comoda guida di Microsoft per scoprire in dettaglio come preparasi all’utilizzo della feature.