Quest’oggi, 23 giugno 2020, le offerte di Amazon si concentrano anche sui prodotti a marchio Tado. L’azienda, conosciuta e apprezzata da milioni di utenti in tutto il mondo, è specializzata nel settore dei termostati intelligenti. tado° è infatti considerata una delle migliori – se non la migliore – aziende in questo settore, grazie a prodotti in grado di garantire un risparmio tangibile sulla bolletta.

Offerta Amazon termostati Tado

Famosi per la loro semplicità di installazione, manutenzione e controllo – i termostati tado° sono completamente compatibili con Amazon Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant -, in queste ore il colosso americano degli eCommerce svela un importante calo di prezzo per il kit di base tado° V3+ con termostato intelligente che passa 122,90 euro invece di 199,99 euro.

Fra i tanti prodotti Tado attualmente in offerta su Amazon, ci teniamo a sottolineare alcune di quelle che reputiamo assolutamente meritevoli di attenzione.

Se i prodotti consigliati non dovessero soddisfare le vostre esigenze di acquisto, vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina generale delle offerte tado° dove potreste trovare il prodotto adatto alle vostre necessità.