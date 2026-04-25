C’è una scatola nel mio ufficio con dentro un Kindle che ha compiuto quattordici anni. Era un regalo per la mia prima festa del papà, uno di quegli oggetti che finiscono per raccontare una storia più lunga di quella che ci si aspetterebbe. Ha viaggiato in treno, ha fatto diversi voli aerei, ha resistito a cadute da comodini e giornate sotto il sole. Funziona ancora perfettamente. O meglio, funzionava.

Amazon ha annunciato che a partire dal 20 maggio 2026, i Kindle prodotti prima del 2013 perderanno l’accesso al Kindle Store. Tecnicamente è possibile continuare a leggere i libri già scaricati, ma c’è un dettaglio che rende tutto più amaro: se doveste resettare il dispositivo o provare a registrarlo su un nuovo account dopo quella data, diventerà un fermacarte da 200 grammi. Niente più libri, niente più funzionalità. Solo un pezzo di plastica e vetro con dentro uno schermo e-ink perfettamente funzionante che non potrà mai più mostrare una singola parola.

Ho bloccato gli aggiornamenti da tempo e gestisco la mia libreria con Calibre, quindi il problema immediato non mi tocca. Ma il messaggio è chiaro: quando acquistate un Kindle, non state comprando un oggetto. State affittando un’esperienza che Amazon può revocare quando preferisce.

Software immutabile, esperienza cristallizzata

Aprite un Kindle del 2018 e poi uno del 2024. L’interfaccia è sostanzialmente identica. Stesse animazioni leggermente impacciate, stessa schermata home che privilegia le raccomandazioni di Amazon rispetto ai vostri libri, stessa difficoltà nel navigare una libreria di grandi dimensioni. Per un’azienda che ha letteralmente inventato il mercato degli e-reader moderni, Amazon sembra essersi fermata a diversi anni fa.

Il problema non è solo estetico. È filosofico. Un Kindle è progettato per fare esattamente ciò che Amazon vuole che faccia, nel modo in cui Amazon vuole che lo facciate. Volete personalizzare i gesti di tocco? Impossibile. Volete cambiare il comportamento dei pulsanti fisici, se il vostro modello li ha? Non previsto. Volete organizzare la vostra libreria con cartelle annidate o tag personalizzati? Buona fortuna.

Confrontatelo con qualsiasi Kobo recente, dove potete decidere cosa succede quando toccate gli angoli dello schermo, o con un dispositivo Boox, dove avete il controllo completo su ogni aspetto dell’interfaccia perché state usando Android. Il Kindle, nel 2026, sembra sempre più un prodotto fossilizzato in un’epoca in cui il controllo dell’utente era considerato un problema anziché una caratteristica.

E poi ci sono gli aggiornamenti recenti, che stanno spingendo sempre più verso assistenti AI e riassunti basati sul cloud. Amazon non si limita a tracciare cosa acquistate: sa quanto velocemente leggete, quali paragrafi saltate, cosa sottolineate. Tutto questo viene alimentato nei loro sistemi per costruire profili sempre più precisi. Per un dispositivo che dovrebbe essere dedicato alla lettura privata, è un’invasione difficile da digerire.

Il costo nascosto dell’obsolescenza programmata

Parliamo di numeri. Amazon ha venduto milioni di Kindle dal lancio del primo modello nel 2007. Solo nel 2012, l’azienda aveva già superato i 20 milioni di dispositivi venduti. Anche considerando solo i modelli prodotti tra il 2007 e il 2012 che saranno colpiti dalla limitazione di maggio, stiamo parlando di milioni di dispositivi che diventeranno improvvisamente inutilizzabili.

Ognuno di questi Kindle contiene uno schermo e-ink, componente che da solo ha un’impronta ambientale significativa nella produzione. Contiene batterie al litio, plastiche, circuiti stampati. Materiali che richiedono energia e risorse per essere estratti, lavorati, assemblati e spediti in tutto il mondo. E ora Amazon sta trasformando tutto questo in rifiuti elettronici con una singola decisione aziendale.

La giustificazione ufficiale parla di aggiornamenti di sicurezza e supporto tecnico, ma la realtà è più semplice: questi dispositivi funzionano perfettamente per quello che sono, lettori di testo digitale. Non hanno bisogno di processori più potenti, schermi più luminosi o funzionalità aggiuntive. Ma Amazon preferisce la discarica al supporto a lungo termine.

Esistevano alternative. Amazon avrebbe potuto bloccare l’accesso al Kindle Store per i modelli vecchi senza impedire il ripristino del dispositivo. Una semplice procedura di autenticazione offline, magari tramite un file di configurazione scaricabile dal sito, avrebbe permesso agli utenti di continuare a usare i loro Kindle. Chi avesse voluto accedere ai libri già acquistati avrebbe potuto scaricarli dal sito Amazon e trasferirli manualmente via USB, proprio come si fa con Calibre. Non serve un investimento tecnologico enorme: è una soluzione che richiede principalmente la volontà di implementarla. Chi vuole la comodità degli acquisti diretti e dei download automatici compra un modello nuovo. Chi preferisce conservare il proprio dispositivo può farlo, accettando qualche passaggio manuale in più. Ma a quanto pare, per Amazon, anche questo piccolo compromesso è troppo.

Kobo ha stretto una partnership ufficiale con iFixit per fornire kit di riparazione e guide dettagliate per i suoi modelli recenti. Il Libra Colour e il Clara sono progettati per essere aperti, riparati, mantenuti funzionanti per anni. Quando acquistate un Kobo, state comprando un oggetto che potrete aggiustare. Quando acquistate un Kindle, state comprando un prodotto con una data di scadenza invisibile che scoprirete solo quando sarà troppo tardi.

È particolarmente ironico per un’azienda che porta il nome di una foresta pluviale.

Le alternative esistono (e sono migliori)

La buona notizia è che il mercato degli e-reader nel 2026 è il più competitivo che sia mai stato. Amazon non ha più il monopolio dell’esperienza di lettura digitale, e le alternative hanno decisamente superato il Kindle in praticamente ogni aspetto.

Kobo rimane la scelta più ovvia per chi cerca semplicemente un buon e-reader senza complicazioni. Il formato ePub è supportato nativamente, quindi potete acquistare libri da Google Play, dalla stessa Kobo o da librerie indipendenti e semplicemente trascinarli sul dispositivo via USB. L’integrazione con Libby e OverDrive permette di prendere in prestito libri dalle biblioteche direttamente dal dispositivo, senza passare da smartphone o computer. E soprattutto, le impostazioni di personalizzazione sono anni luce avanti rispetto a quelle del Kindle: potete decidere cosa succede quando toccate diverse zone dello schermo, regolare la tipografia in modo granulare, gestire la vostra libreria con cartelle e collezioni sensate.

Per chi cerca qualcosa di più ambizioso, i dispositivi Boox rappresentano il passo successivo. Sono tablet e-ink che eseguono Android completo, il che significa accesso al Play Store e quindi a qualsiasi app vogliate installare, Kindle inclusa. Paradossalmente, usare l’app Kindle su un Boox Palma 2 o un Go 10.3 offre un’esperienza migliore rispetto a un Kindle dedicato: scrolling più fluido, font personalizzabili senza limitazioni, possibilità di eseguire app in background come Spotify o Notion. E ovviamente, il controllo completo su cosa può accedere a internet e cosa no.

PocketBook merita una menzione per chi cerca il massimo della compatibilità: supporta nativamente 19 formati di ebook diversi, inclusi ePub, PDF, MOBI, e persino formati più esotici come FB2 e DjVu. È la scelta ideale per chi ha una libreria digitale costruita nel corso degli anni attingendo da fonti diverse.

La questione dei libri già acquistati su Amazon spaventa molti, ma è risolvibile. Amazon stessa ha iniziato a permettere il download di versioni ePub senza DRM per i libri in cui l’editore lo consente. Per il resto, Calibre e alcuni plugin specifici permettono di gestire la vostra libreria in modo indipendente, convertendo i formati e liberando i vostri acquisti dal controllo di Amazon. Non è pirateria, è conservazione digitale: garantire che i libri per cui avete pagato rimangano accessibili indipendentemente dalle decisioni aziendali di una multinazionale.

Gli schermi e-ink di ultima generazione, come i pannelli Carta 1300 presenti sui dispositivi Kobo e Boox più recenti, offrono contrasto superiore e refresh rate più veloce rispetto ai Carta 1200 che equipaggiano la maggior parte dei Kindle attuali. Il divario tecnologico che una volta favoriva Amazon si è chiuso, e in molti casi invertito.

Il fastidio di un prodotto che cambia natura

Ciò che infastidisce di più non è tanto la singola decisione di terminare il supporto ai dispositivi vecchi. È il pattern più ampio che emerge guardando le mosse di Amazon negli ultimi anni. Il Kindle, da strumento dedicato alla lettura, è diventato progressivamente una vetrina commerciale. La schermata home privilegia Kindle Unlimited e le raccomandazioni sponsorizzate. I libri caricati manualmente sono sempre più difficili da trovare. Ogni aggiornamento software sembra progettato per vendervi qualcosa in più, non per migliorare l’esperienza di lettura.

Continuo a preferire dispositivi di altri brand proprio per questo. Non perché i Kindle siano cattivi prodotti in senso assoluto, ma perché la filosofia dietro di essi è cambiata. Amazon non vede più il Kindle come un lettore di libri, ma come un punto di accesso al proprio ecosistema commerciale. E questa differenza, nel lungo periodo, si sente.

Il mio vecchio Kindle da 12 anni continuerà a funzionare, bloccato com’è senza aggiornamenti e con i libri gestiti tramite Calibre. Ma sapere che Amazon ha il potere di renderlo inutilizzabile con un click, che milioni di dispositivi perfettamente funzionanti finiranno nelle discariche non per difetti tecnici ma per decisioni aziendali, mi lascia decisamente l’amaro in bocca.

Nel 2026, acquistare un Kindle significa accettare che ciò che state comprando non è davvero vostro. È un prestito a tempo indeterminato, revocabile quando Amazon lo riterrà opportuno. Per me, non è abbastanza.

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