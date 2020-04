Con l’ultimo aggiornamento dell’app Amazfit gli smartwatch di questo popolare brand finalmente ottengono una feature molto desiderata da tanti utenti: ci riferiamo al supporto a Google Fit.

Fino a questo momento We Chat & Strava era il solo servizio di terze parti utilizzabile su smartwatch e smartband di Huami e con Google Fit aumentano le potenzialità in ambito fitness di questi device.

Google Fit è disponibile su Amazfit GTS, GTR, Bip, Bip S, Bip Lite, Verge, Verge 2, T-Rex, Pace, Stratos, Stratos 2 e Stratos 3.

Questa applicazione consente di avere consigli sulla salute, monitorare i propri allenamenti, visualizzare le statistiche e condividere semplicemente questi dati.

Come installare Google Fit sugli smartwatch Amazfit

Per utilizzare il servizio di Google sugli smartwatch Amazfit basta seguire questi passaggi:

aprire l’app Amazfit (Android e iOS)e selezionare Profilo premere su Aggiungi account selezionare per aggiungere il servizio di Google accedere o registrarsi al servizio leggere le istruzioni e dare il consenso

Gli utenti avranno la possibilità di sincronizzare le attività quotidiane come i dati sui passi e sul sonno e tenere traccia delle varie sessioni di allenamento. Google Fit per Android è disponibile sul Google Play Store mentre quella per iOS su App Store.