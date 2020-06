Acer ha annunciato oggi la serie Enduro, una linea di notebook e tablet rugged pensati per essere utilizzati in ambienti operativi e produttivi. Caratterizzati dalla presenza della certificazione STD-MIL-810G e fino al livello IP65, i nuovi dispositivi offrono, oltre alla protezione fisica, anche servizi di gestione e sicurezza.

Acer Enduro N3

Acer Enduro N3 rappresenta il giusto compromesso tra equilibrio e portabilità, risultando ideale per architetti, ingegneri o personale del settore agricolo che si sposta spesso in luoghi differenti e ha bisogno di resistenza, maneggevolezza e potenza di calcolo.

La certificazione MIL-STG 810G e quella Ip53 ne garantiscono la resistenza ad acqua e cadute, e nonostante questo il peso rimane contenuto (1,985 Kg) con uno spessore tutto sommato discreto (24m85 mm). Nessun problema per quanto riguarda le prestazioni, visto che il processore arriva fino al core i7 di decima generazione, fino a 32 GB di RAM DDR4, scheda video opzionale NVIDIA GeForce MX230 e fino a 1 TB di SSD NVMe PCIe Gen3.

Il display, protetto da un vetro Gorilla Glass, ha una risoluzione FullHD con diagonale da 12 pollici e tecnologia IPS. Il sistema a bordo è Windows 10, in versione Home o Professional.

Acer Enduro N7

Acer Enduro N7 è stato pensato per garantire l’affidabilità necessaria agli operatori industriali, grazie alla certificazione IP65 e MIL-810G. Dispone di uno schermo FullHD da 14 pollici con luminosità di 700 candele e dispone di due batterie, una sostituibile a caldo e una di tipo bridge integrata, per arrivare a 10 ore di autonomia.

A bordo troviamo una CPU Intel Core i5 di ottava generazione, Trusted Platform Module per verificare eventuali intrusioni e sensore di impronte digitali per garantire accessi sicuri al dispositivo. Il sistema operativo è Windows 10.

Acer Enduro T1

Acer Enduro T1 è un tablet dotato di Windows 10 che nella versione ET110-31W ha la possibilità di trasformarsi in un notebook grazie alla tastiera opzionale. e dispone di uno schermo da 10,1 pollici, certificazioni MIL-STD 810G4 e IP54, processore Intel Celeron con 64 GB di memoria eMMC per l’archiviazione dei dati e delle applicazioni.

La variante ET108011A offre invece uno schermo da 8 pollici e utilizza Android. È stato pensato per rivenditori, magazzinieri e operai di fabbrica, con certificazioni IP54 e MIL-STD 810G4 per la massima resistenza. Dispone di accessori opzionali e tasti programmabili per adattarsi a ogni ambiente. Da sottolineare la possibilità di utilizzarlo anche con i guanti.

Acer Enduro T5

Chiudiamo con Acer Enduro T5, un tablet con Windows 10, schermo da 10 pollici e una batteria intercambiabile che garantisce 10 ore di autonomia. Può contare su un processore Intel Core i3 di settima generazione, certificazioni IP65, MIL-STD 810G, AEMS e su una lunga serie di accessori.

Tra questi segnaliamo docking station, impugnature, spallacci a 4 punti, caricabatterie e supporti per auto.

Pressi e disponiblità

Acer non ha comunicato al momento prezzi e disponibilità dei nuovi notebook e tablet.