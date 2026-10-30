Passano di mano quattro stazioni di ricarica ultraveloce nel Nord Italia. E.ON Drive Infrastructure Italy ha rilevato l’intero capitale di SMATRICS EnBW Italia e porta nella propria rete 64 punti di ricarica Ultra-Fast distribuiti su due tra i corridoi di traffico più intensi del continente.

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Le quattro stazioni acquisite

L’operazione è stata annunciata il 29 ottobre e ha portato all’acquirente quattro siti già attivi, collegati alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), il progetto con cui l’Unione europea unisce i principali snodi del Vecchio continente. Sul fronte legale, E.ON Drive Infrastructure Italy è stata affiancata da Watson Farley & Williams.

Il sito di Brixen-Vahrn, in Alto Adige, sorge lungo l’asse del Brennero, tra i valichi più trafficati tra l’Italia e il Centro Europa, e dispone di 20 punti Ultra-Fast. A Palmanova, in provincia di Udine e in Friuli-Venezia Giulia, lungo il corridoio Alpino-Adriatico, i punti sono 12. Gruaro, in Veneto, tra le autostrade A28 e A4, e Trezzo sull’Adda, in Lombardia, lungo la A4 a servizio dell’area milanese, ne contano 16 ciascuno.

Capacità elettrica e margini di ampliamento

Stando a E.ON Drive Infrastructure, i siti hanno una capacità elettrica ampia: basta per la ricarica Ultra-Fast già attiva e lascia margine per aggiungere nuove colonnine o aggiornare la tecnologia di quelle installate. Per il momento le quattro stazioni restano dove sono e con la potenza annunciata al passaggio di proprietà, e non è stata indicata alcuna data per eventuali interventi.

Chi è E.ON Drive Infrastructure

EDRI è la società del gruppo energetico tedesco E.ON che gestisce infrastrutture di ricarica in tutta Europa: opera in 11 Paesi, ha più di 10.000 punti di ricarica pubblici e impiega oltre 200 persone nel settore. In Italia costruisce e amministra impianti pubblici ad alta potenza sui principali assi stradali. Con l’acquisizione la società mostra l’ambizione di ritagliarsi un ruolo di primo piano nella ricarica ultraveloce, investendo anche attraverso operazioni straordinarie.

Michele De Gaspari, Regional Director Southern Europe di E.ON Drive Infrastructure, ha spiegato le ragioni dell’operazione: