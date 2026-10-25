Pochi giorni fa abbiamo assistito alla drammatica chiusura da parte di Electronic Arts di BioWare, uno degli studi di sviluppo più rinomati nel campo dei videogiochi, “padre” di titoli celebri del calibro di Dragon Age, Baldur’s Gate, Jade Empire, Neverwinter Knights, Star Wars: Knights of the Old Republic e, non ultimo, Mass Effect. Proprio un leak degli ultimi giorni avrebbe svelato come sarebbe potuto essere Mass Effect 5, il quinto titolo della popolare serie RPG in terza persona (sequel di Mass Effect: Andromeda, uscito nel 2017) cancellato a causa della chiusura dello studio di sviluppo (si sarebbero contati, secondo alcune stime, circa 50 dipendenti al lavoro sul titolo), con un trailer che mostra diverse sequenze in-game e importanti dettagli del gioco: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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Mass Effect 5: il trailer che svela come sarebbe potuto essere

Il trailer di Mass Effect 5 in questione, probabilmente ad uso interno, sarebbe trapelato sui forum di Reddit da un utente, che si sarebbe dichiarato dipendente di Electronic Arts, e la veridicità sarebbe stata confermata dal giornalista Jason Schreier, di Bloomberg, all’interno di un suo post su Bluesky.

Entrando nel merito tecnico della vicenda, il trailer di Mass Effect 5 si apre con una scritta in sovraimpressione che conferma la natura in-game delle sequenze presentate successivamente, frutto di asset pre-produzione non ancora definitivi, che mostrano un comparto grafico decisamente all’avanguardia. Durante le sequenze centrali compare un uomo che indossa una giacca con il celebre logo N7, probabilmente il pragonista del nuovo titolo.

Compaiono anche volti familiari come Liara T’Soni, una ricercatrice appartenente alla specie degli Asari che i più conosceranno per l’originale trilogia della serie in qualità di alleata del comandante Shepard, e che aiuta l’uomo nel corso di una rissa all’interno del locale. L’arco temporale in cui ambientato il gioco in questo caso non è ben chiaro, dal momento che gli Asari hanno un ciclo di vita ben più lungo rispetto agli uomini.

Al termine del trailer compare infine il logo di “Mass Effect Universe“, che potrebbe suggerire il presunto titolo del nuovo sequel, anche se chiaramente non c’è nulla di confermato, data la cancellazione.