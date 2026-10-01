Technics torna a puntare in alto nel mercato delle cuffie premium. Il marchio giapponese ha svelato le EAH-A1000, nuovo modello di punta della gamma a padiglione. Sono wireless, con cancellazione del rumore di nuova generazione e un design rivisto da cima a fondo. Arriveranno nei negozi italiani a ottobre 2026 con un prezzo di listino di 449 euro.

Il messaggio dell’azienda è quello di sempre: riprodurre la musica come l’ha pensata l’artista, senza colorazioni artificiali. Per riuscirci, Technics dice di aver riconsiderato ogni elemento, dal driver alla sospensione, dal materiale del diaframma fino alla tenuta dei cuscinetti sull’orecchio.

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Il cuore: driver a fluido magnetico

La novità principale è il nuovo Magnetic Fluid Driver da 40 mm. Un driver grande offre più spazio sonoro e bassi più ampi, ma è più difficile da controllare. Basta una leggera inclinazione, un disallineamento o una flessione del diaframma per introdurre distorsione.

Technics risolve il problema con un fluido magnetico, un materiale che ha proprietà sia magnetiche sia liquide. Si trova tra la bobina mobile e il magnete e tiene sotto controllo il movimento, smorzando le vibrazioni indesiderate. La tecnologia non è nuova per il marchio, perché c’era già nelle EAH-TZ700 e negli auricolari EAH-AZ100.

A completare il quadro ci sono altri due elementi. Il primo è la sospensione SST (Symmetrical Surround Technology), la stessa usata nei diffusori Hi-Fi di fascia alta dell’azienda. Rende più simmetrico il movimento del diaframma e riduce la distorsione. Il secondo è il diaframma in fibra di carbonio, leggero e rigido, con forma conica per limitare le flessioni e garantire una risposta rapida.

Acustica e cancellazione del rumore

Il lavoro non si ferma al driver. Il percorso acustico è stato ridisegnato per far arrivare all’orecchio il movimento dell’aria nel modo più naturale possibile. La struttura Baffle Flat spiana le irregolarità attorno al driver, riduce le riflessioni indesiderate e punta a un’immagine sonora nitida. Dietro il driver lavora una Acoustic Control Chamber, che gestisce il flusso d’aria e bilancia medie e basse frequenze, senza enfatizzarne una a scapito dell’altra.

C’è poi l’Adaptive Noise Cancelling, che regola da solo la cancellazione in base al rumore ambientale e a come le cuffie sono calzate. Su ciascun lato ci sono tre microfoni feed-forward e uno feedback, che intercettano i rumori da più direzioni. Che siate sul divano o in aereo, l’idea è isolarvi senza interventi manuali.

Design e comfort

L’estetica segue il nuovo disegno Flow Arm. La struttura passa da una sezione quadrata, in corrispondenza del cursore, a una triangolare all’attacco con il padiglione. Il supporto è su un solo lato e si abbina ai classici padiglioni circolari Technics. Braccio e pannelli superiori sono in metallo, con una finitura che ne valorizza la texture naturale.

I colori sono due: Black e Platinum Greige. Quest’ultimo è un debutto per le cuffie del marchio e mescola grigio e beige in una tonalità sobria, pensata per abbinarsi all’abbigliamento di tutti i giorni.

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Anche il comfort è stato rivisto. Sono cambiati l’escursione dei padiglioni, la forma dell’archetto e la regolazione tramite cursore, per distribuire la pressione sul capo in modo uniforme e adattarsi a diverse conformazioni. I cuscinetti sono in memory foam ad alta densità, pensati per sessioni lunghe. Le cuffie sono pieghevoli e arrivano con una custodia dedicata.

Connettività e funzioni smart

Sul fronte wireless, le EAH-A1000 supportano l’audio ad alta risoluzione con il codec LDAC. Con USB Audio permettono anche la riproduzione lossless via cavo. L’autonomia dichiarata arriva a 45 ore con cancellazione attiva e codec AAC. La connessione Multipoint gestisce fino a tre dispositivi insieme.

Per i comandi si usano pulsanti fisici dedicati e un’interfaccia a scorrimento. Per le chiamate c’è l’AI Beamforming, che promette voce nitida anche in ambienti rumorosi. Le cuffie sono ottimizzate per Dolby Atmos con Head Tracking e funzionano con l’app Audio Connect, che include la funzione Sound Share.

Prezzo e disponibilità

Le Technics EAH-A1000 saranno in vendita in Italia da ottobre 2026 a 449 euro. È una cifra da fascia alta, che le mette in competizione diretta con i top di gamma over-ear di Sony, Bose e Apple. Il pacchetto tecnico è ricco, con driver evoluto, codec ad alta risoluzione, autonomia generosa e comfort curato. Per dire se il suono regge il confronto servirà una prova approfondita: i dati qui sono quelli dichiarati dal produttore.