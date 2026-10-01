Un caricatore in grado di portare un iPhone 17 Pro al 50% in appena 21 minuti, con tecnologia GaN e cavo incluso, scende a un prezzo che raramente si vede per un prodotto Belkin di questa categoria. La combinazione di potenza, compattezza e un prezzo finalmente alla portata di tutti rende questa un’occasione da cogliere al volo. Vediamo nel dettaglio cosa rende speciale questo caricatore e quanto si risparmia davvero.

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Belkin BOOSTCHARGE 100W: la potenza del GaN in formato tascabile

Il segreto di questo caricatore risiede nella tecnologia GaN (Nitruro di Gallio), un semiconduttore che sostituisce il tradizionale silicio garantendo maggiore efficienza energetica e una dispersione di calore decisamente inferiore. Il risultato è un dispositivo incredibilmente compatto, addirittura il 33% più piccolo rispetto al caricatore Apple da 96W per MacBook, ma capace di erogare fino a 100W di potenza attraverso l’unica porta USB-C.

A completare il quadro c’è il sistema Belkin SmartProtect, pensato per prevenire il surriscaldamento sia a casa che in viaggio, garantendo al tempo stesso una ricarica sicura ed efficiente. Le prestazioni parlano chiaro:

iPhone 17 Pro : carica al 50% in soli 21 minuti

: carica al 50% in soli 21 minuti MacBook Air 13″ : carica al 50% in appena 20 minuti

: carica al 50% in appena 20 minuti Samsung Galaxy S25 Ultra: carica al 50% in circa 22 minuti

Nella confezione è incluso anche un cavo USB-C da 1.5 metri, pronto all’uso senza bisogno di acquisti aggiuntivi. Il design con spina pieghevole lo rende perfetto per chi viaggia spesso, mentre i materiali in plastica riciclata testimoniano l’attenzione di Belkin verso la sostenibilità. A proteggere l’acquisto ci pensano una garanzia Belkin di 2 anni e una Connected Equipment Warranty fino a 2.500$, un valore aggiunto non da poco per un prodotto di questa fascia.

Pensato per chi possiede ecosistemi misti, come iPhone e MacBook oppure smartphone Android e tablet, questo caricatore permette di ridurre a uno solo il numero di alimentatori da portare con sé, sia in ufficio che in valigia.

Prezzo in picchiata: occasione da non perdere

Il prezzo di listino di 29,99€ scende ora a soli 19,99€ su Amazon, un calo che porta il caricatore al suo minimo storico del periodo. Si tratta di un’opportunità concreta per chi stava aspettando il momento giusto per aggiornare il proprio kit di ricarica senza spendere cifre eccessive. La disponibilità al momento è confermata, ma considerando l’entità dello sconto e la richiesta crescente per prodotti GaN di questa fascia, conviene non rimandare troppo la decisione d’acquisto.

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