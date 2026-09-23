Chi cerca auricolari true wireless con un’autonomia da record spesso deve fare i conti con prezzi importanti o compromessi sulla qualità audio. OPPO Enco Buds3 Pro ribalta questa logica: 54 ore di autonomia totale, driver da 12,4mm con diaframma in titanio e un prezzo che oggi tocca il minimo storico su Amazon. Il calo rispetto al listino di lancio è netto e rende questa proposta particolarmente interessante per chi vuole cuffie affidabili senza svuotare il portafoglio. Vediamo insieme cosa offrono questi auricolari e perché conviene approfittarne ora.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

OPPO Enco Buds3 Pro tra autonomia record e suono su misura

Il punto di forza principale di Enco Buds3 Pro è senza dubbio l’autonomia: la custodia di ricarica porta il totale a 54 ore di riproduzione musicale, con gli auricolari da soli capaci di reggere fino a 12 ore continuative. Per chi usa spesso le cuffie in chiamata, il dato scende a 30 ore complessive (7 ore senza custodia), comunque un risultato notevole per la fascia di prezzo. A completare il quadro c’è la Super Fast Charging, che con soli 10 minuti di ricarica regala fino a 4 ore di ascolto, utile per chi ha sempre fretta.

Dal punto di vista audio, il driver dinamico da 12,4mm con diaframma in titanio e magnete al neodimio N52 offre una risposta in frequenza da 20 a 20.000 Hz, con un tuning di fabbrica piuttosto bassy e caldo. Grazie all’app HeyMelody è possibile personalizzare il suono tramite l’equalizzatore Enco Master a 6 bande, oltre ai preset Bass Boost, Clear Vocals e Original Sound, così da bilanciare meglio i medi rispetto alla configurazione predefinita.

Non manca l’attenzione al design: peso di soli 4,3 g per auricolare, certificazione IP55 contro sudore e spruzzi d’acqua, oltre a un Bluetooth 5.4 che consente la connessione simultanea a due dispositivi. Per il gaming è presente una modalità dedicata con latenza di appena 47ms. Va segnalata l’assenza della cancellazione attiva del rumore, presente invece nella variante superiore Buds3 Pro+, ma per l’utilizzo quotidiano l’isolamento passivo tramite gommini in silicone risulta comunque efficace. Per chi vuole approfondire il mondo degli auricolari, il nostro approfondimento sulle migliori cuffie bluetooth può essere un utile punto di partenza, così come la sezione dedicata alle cuffie sul nostro sito.

Prezzo giù del 40%, occasione da non perdere

Il prezzo originale di 49,99€ scende ora a soli 29,99€ su Amazon, con uno sconto del 40% che porta il prodotto al suo minimo storico. Un risparmio concreto di 20€ per auricolari che uniscono autonomia eccezionale, comfort e personalizzazione audio, il tutto nella colorazione Glaze White. L’offerta è attiva direttamente su Amazon, ma vista la disponibilità limitata a questo prezzo conviene muoversi in fretta prima che torni al listino originale. Per non perdere altre occasioni simili, vale la pena consultare anche la nostra pagina dedicata alle offerte wearable e la raccolta generale delle offerte Amazon.

Per non perdere le prossime occasioni sulla tecnologia consigliamo di iscriversi al canale Telegram PrezziTech, mentre per gli errori di prezzo più clamorosi il punto di riferimento è ErroriBomba.