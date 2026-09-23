La pressione arteriosa è sulla bocca di tutti, ma pochi la controllano davvero. L’Italian Heart Behavior Survey, realizzata da AstraRicerche per Huawei, fotografa un Paese in cui la consapevolezza c’è, ma il comportamento quotidiano resta indietro, e i medici lo confermano senza mezzi termini.

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Consapevolezza sì, controllo no: il divario degli italiani

Quasi un italiano su due, il 49,4%, indica la pressione arteriosa tra i parametri di salute e benessere che ritiene importante tenere sotto controllo. Solo il 33,0% dichiara però di considerarla importante e di misurarla effettivamente, mentre resta un 16,4% che la giudica fondamentale senza però controllarla mai. Una distanza che nella pratica clinica si traduce in rischio concreto.

Il dato emerge da una ricerca condotta su un campione rappresentativo di 1.011 cittadini italiani tra i 30 e i 75 anni, affiancata da una seconda indagine su 200 medici di medicina generale e cardiologi. La fotografia arriva a pochi giorni dal lancio globale del nuovo HUAWEI WATCH D3, presentato a Monaco di Baviera e in arrivo in Italia il 29 settembre, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore.

Il paradosso dei sintomi e il divario geografico

Il 60,5% dei medici dichiara che almeno 7 pazienti su 10 presentano ipertensione, con una percezione che si aggrava al Sud Italia, dove la percentuale sale al 69,4%. Per oltre la metà dei camici bianchi, però, il nodo vero è un altro: almeno 4 pazienti su 10 sono ipertesi senza saperlo, una condizione che raramente si annuncia con segnali evidenti.

Le convinzioni sbagliate resistono comunque. Il 55,1% della popolazione crede che chi ha la pressione alta se ne accorga sempre dai disturbi fisici, una credenza che al Sud raggiunge il 65%. In molti pensano che sentirsi bene equivalga ad avere valori nella norma, e questa idea si riflette direttamente sui comportamenti.

Il 28,2% degli italiani si misura la pressione solo in presenza di malessere, con una differenza di genere marcata: è il 35,8% delle donne contro il 20,8% degli uomini. Un altro 16,8% lo fa quando avverte palpitazioni. Tra chi non si monitora, quasi 6 su 10 (59,3%) giustifica la scelta con il “sentirsi bene”, per dimenticanza o per mancanza di tempo, un limite che colpisce soprattutto gli over 60, annullando di fatto la natura preventiva del controllo.

A questo si aggiunge il quadro epidemiologico documentato dall’Istituto Superiore di Sanità con il progetto CUORE: circa la metà degli uomini e due donne su cinque tra i 35 e i 74 anni presentano valori pressori elevati o sono in trattamento farmacologico. Il 37% degli uomini e il 23% delle donne supera le soglie cliniche di 140/90 mmHg, e tra gli ipertesi accertati circa un terzo non ne era consapevole. Il 53% degli uomini e il 46% delle donne con ipertensione accertata non segue alcuna terapia, e anche chi è in cura spesso non raggiunge valori ottimali. L’ipertensione non trattata resta uno dei principali fattori di rischio per infarto, ictus e insufficienza renale, tanto da guadagnarsi l’appellativo di “killer silenzioso”.

Dal controllo domestico alla condivisione dei dati

Resta un problema di tracciabilità nel rapporto tra paziente e ambulatorio. Il monitoraggio domiciliare è consigliato da oltre la metà dei medici, ma solo una parte dei pazienti lo effettua con regolarità strutturata, e quando il paziente si misura a casa il dato raramente arriva al medico: l’88,0% dei dottori ritiene fondamentale valutare l’andamento dei valori nel tempo e l’86,5% giudica utile ricevere un report strutturato.

La realtà però racconta altro. Oltre la metà dei pazienti che monitorano a casa non annota i propri valori in alcun modo, e il 26,6% si affida ancora a diari cartacei, abitudine che supera il 30% tra i più maturi. Costruire uno storico affidabile per il follow-up clinico diventa così complicato.

Lo smartwatch cambia pelle: da gadget a strumento di salute

Per superare questa frammentazione, l’apertura verso la tecnologia indossabile è ampia e segna un cambio di percezione netto: lo smartwatch viene visto sempre più come un alleato per la salute, e non solo come un accessorio per il fitness, secondo l’80,6% del campione. La maggior parte degli italiani sa o ha sentito dire che alcuni smartwatch possono rilevare o stimare la pressione arteriosa, e tra i parametri che vorrebbero monitorare al polso la pressione si posiziona al primo posto, alla pari con la frequenza cardiaca. Un interesse trasversale, che cresce con l’età e tocca il picco del 63% tra i 60-75enni.

La fiducia, però, resta un elemento centrale. Nel confronto tra tecnologie, il 75,7% degli italiani considera affidabile la misurazione tramite bracciale o sistema gonfiabile, mentre la rilevazione con sensori ottici senza gonfiaggio si ferma al 31,9%. Anche tra i medici emerge una preferenza per le soluzioni che integrano un sistema di gonfiaggio.

È in questo solco che si inserisce HUAWEI WATCH D3, evoluzione della linea che porta nel cinturino un vero sistema pneumatico: un manicotto gonfiabile, una micropompa e un sensore di pressione differenziale che misurano la pressione con metodo oscillometrico. Presentato in anteprima all’ESC Congress 2026 di Monaco di Baviera, raccoglie l’eredità dei precedenti Watch D e Watch D2 e introduce la certificazione medica CE MDR.

Il dispositivo può effettuare misurazioni singole a riposo, monitorare la pressione in modalità ambulatoriale e registrare valori prima o dopo l’attività fisica. Include anche il monitoraggio ambulatoriale della pressione (ABPM 24 ore), con controlli automatici pianificati durante la giornata nel rispetto delle linee guida ESH, e una rilevazione notturna silenziosa: durante il sonno la pompa riduce il rumore di gonfiaggio del cuscinetto per non disturbare il riposo.

Prezzi, promozioni e ricerca medica europea

Il Watch D3 è disponibile in preordine a 449 euro. Inserendo il coupon ANBCQ3W20 entro il 30 settembre 2026 si ottiene uno sconto immediato di 20 euro. Con il preordine si può ricevere gratis, a scelta, un paio di auricolari FreeBuds SE4 oppure una bilancia smart Huawei Scale 3. Per chi possiede già un modello precedente della serie Watch D è previsto un incentivo permuta pari a 100 euro.

L’acquisto può essere effettuato su Huawei Store, che di recente si è classificato al primo posto tra i migliori e-commerce di elettronica di consumo. Il servizio di consegna rapida è gratuito, con prodotti recapitati entro uno o due giorni lavorativi, e la vetrina è costantemente aggiornata con le promozioni. I pagamenti online sono gestiti in sicurezza, anche tramite Satispay, oppure rateizzati con Klarna in tre tranche senza interessi. È inoltre attivo il servizio di assistenza post-vendita dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 (festivi esclusi), con riparazione a domicilio con ritiro e riconsegna gratuiti e diritto di recesso entro 14 giorni dall’acquisto.

Sul fronte della ricerca, Huawei ha ampliato la propria presenza nella salute digitale con Terve Research, una piattaforma online destinata agli istituti medici e accademici europei, presentata sempre a Monaco di Baviera durante l’ESC Congress 2026. Pensata per facilitare studi sanitari su larga scala attraverso i dati raccolti dai dispositivi indossabili, la piattaforma è finanziata da Huawei ma affidata alla gestione autonoma di Thryve, società di tecnologie mediche. Sarà utilizzata inizialmente per due studi dedicati al rapporto tra ritmi del sonno, attività fisica e salute cardiovascolare, con avvio previsto nel corso di settembre.