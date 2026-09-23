Ci sono lanci destinati a passare inosservati e altri che costringono una casa automobilistica a riscrivere i piani di produzione in corsa. È quello che sta accadendo alla nuova BMW iX3, che ha già raccolto 100.000 ordini in Europa e ha spinto lo stabilimento ungherese di Debrecen a lavorare su tre turni, senza fermarsi mai.

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Un record assoluto per la casa dell’elica

Il traguardo delle centomila ordinazioni è stato confermato ufficialmente da Monaco di Baviera attraverso Jochen Goller, responsabile delle vendite globali del gruppo, in un’intervista al quotidiano tedesco Der Spiegel. Il numero vale doppio, perché fa della iX3 il lancio di maggior successo nella storia di BMW: mai prima un modello nuovo aveva raggiunto quota 100.000 ordini entro il primo anno di commercializzazione.

Riavvolgendo il nastro di qualche mese si capisce la velocità della curva. A luglio Goller aveva spiegato che gli ordini europei stavano accelerando con forza e si avvicinavano alla soglia dei 100.000 esemplari, in coincidenza con un altro traguardo importante, il superamento da parte di BMW dei 2 milioni di consegne totali di veicoli elettrici. Sul fronte produttivo, la 50.000ª iX3 ha lasciato la linea il 28 luglio 2026, a conferma di un ritmo che non accenna a rallentare.

C’è poi un dato che racconta quanto l’elettrica stia cannibalizzando, in senso buono, la gamma endotermica: la iX3 rappresenta oggi una su tre delle BMW elettriche ordinate in Europa e, all’interno della famiglia X3, si aggiudica il 50% di tutti gli ordini del Vecchio Continente, sfidando ogni tendenza di mercato.

Per sostenere questa domanda, BMW ha dovuto premere sull’acceleratore anche dal lato industriale. Lo stabilimento di Debrecen, in Ungheria, è passato in appena otto mesi da un solo turno di lavoro alla copertura dell’intera giornata con tre turni, arrivando così a una produzione attiva 24 ore su 24. Per l’impianto ungherese si tratta della più rapida crescita produttiva mai registrata da una fabbrica del Gruppo BMW.

Dietro questo risultato ci sono numeri importanti. Nello stabilimento lavorano oltre 5.000 dipendenti, su un sito che si estende su più di 400 ettari e con un investimento complessivo superiore ai 2 miliardi di euro. La struttura è stata costruita appositamente per la Neue Klasse e la iX3 è il primo modello prodotto su questa architettura: BMW ha dovuto quindi mettere a punto contemporaneamente una vettura nuova, batterie nuove, sistemi di assemblaggio nuovi e una nuova organizzazione produttiva. Un cantiere tecnico e logistico non banale, che oggi gira a pieno regime.

Non solo iX3: il secondo modello e la produzione globale

La capacità produttiva di Debrecen è destinata a crescere ancora. Dall’autunno lo stabilimento inizierà ad assemblare anche un secondo modello elettrico: BMW non ha indicato ufficialmente quale sarà, ma la candidata più probabile resta la iX4, la versione dalla linea più filante e simile a una coupé della iX3. L’arrivo della seconda vettura permetterà di sfruttare meglio l’impianto e di aumentare i volumi della famiglia Neue Klasse.

Nel frattempo la produzione si sta distribuendo su più siti. L’Ungheria costruisce la versione a passo standard, con nome in codice NA5, mentre in Cina viene realizzata la NA6, allungata e più rifinita, destinata a mercati come India, Thailandia, Indonesia e Malesia, ma non all’Europa né agli Stati Uniti. Dal prossimo anno anche lo stabilimento di San Luis Potosí, in Messico, dovrebbe iniziare a costruire la iX3 per il mercato statunitense, avvicinando le vetture ai principali mercati di vendita. Negli USA le consegne sono già partite e BMW avrebbe concesso ai concessionari di anticiparle di nove giorni rispetto al previsto, proprio per rispondere all’elevata domanda.

Sul fronte della gamma, il SUV elettrico è disponibile in due varianti di trazione: la iX3 50 xDrive, con trazione integrale, 469 CV, fino a 805 km di autonomia WLTP e ricarica fino a 400 kW, e, dalla fine di maggio, la iX3 40 a trazione posteriore. Guardando più avanti, nel marzo 2023 BMW aveva annunciato l’intenzione di portare sul mercato sei modelli Neue Klasse in 24 mesi: due sono già in produzione, la iX3 in Ungheria e la i3, assemblata a Monaco dall’agosto scorso.