Nio ha portato un pezzo di spiaggia italiana in Cina: la nuova Firefly Club Spiaggia è un’edizione limitata della city car elettrica, con soli 666 esemplari e un design che evoca le atmosfere rilassate delle coste pugliesi. Un modello che punta tutto sull’estetica, lasciando intatta la meccanica, ma con una personalità difficile da ignorare.

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L’ispirazione italiana: la Firefly Club Spiaggia

Il nome “Club Spiaggia” non è casuale. Firefly ha voluto richiamare l’atmosfera di un beach club del sud Italia, con dettagli che parlano di vele, dune e caffè all’aperto. La vernice esterna Breeze Blue (azzurro brezza) fa da base a strisce cabana in due tonalità: acquamarina e arancione solare. Sui fianchi compare la scritta “Spiaggia Club” e i cerchi a raggi multipli sono bianchi, con logo centrale coordinato. Un look nettamente diverso dalla versione standard, quasi estivo anche in pieno inverno.

All’interno, la Summer Siesta è la parola d’ordine: rivestimenti beige chiari con cuciture arancioni sulla zona spalle dei sedili, dettagli arancioni su volante, pannelli porta e portabicchieri. Il tappetino a tutta lunghezza riprende il motivo a righe cabana dell’esterno. Firefly specifica che sono stati utilizzati oltre 512 metri di ricamo e 64.000 punti, con tecniche di satinatura e goffratura per dare texture. Il cruscotto digitale si aggiorna con una interfaccia Amber Sea e wallpaper dedicati che portano la stessa palette cromatica all’interno dell’abitacolo.

Prezzo, disponibilità e la strategia delle edizioni limitate

La Club Spiaggia costa 135.800 yuan (circa 17.400 euro) in Cina, con un sovrapprezzo di 16.000 yuan rispetto alla versione Free Edition (119.800 yuan). Se si sceglie il programma Battery as a Service (BaaS), il prezzo scende a 95.800 yuan, ma con un canone mensile di 399 yuan. Gli ordini sono già aperti e le vetture espositive sono arrivate nei negozi dal 29 agosto.

Non aspettatevi migliorie sotto il cofano: la meccanica è identica alle altre Firefly, con la stessa batteria da 42 kWh e autonomia dichiarata di 420 km (ciclo CLTC). La differenza è tutta nel design e nell’esclusività. Questa è la sesta edizione speciale del brand, dopo Nomadic Maillard, Night Creature, Pegasus Rhapsody, Retro Futurism e Pixel Player quest’ultima limitata a 333 unità, andata esaurita in meno di 8 ore. Firefly scommette proprio su queste tirature ridotte per creare appetibilità e testare le reazioni del pubblico.

Non dimentichiamo che Firefly, pur essendo un brand giovane con un solo modello in produzione, sta crescendo: a luglio ha consegnato 5.771 veicoli (+143,9% annuo) e le consegne cumulative dall’inizio del brand hanno raggiunto 74.357 unità. E dall’8 agosto, la city car compatta (lunga 4.003 mm, larga 1.781 mm, alta 1.557 mm) ha ottenuto l’accesso alle stazioni di battery swap di quinta generazione di Nio, un limite tecnico superato grazie a modifiche compatibili col passo corto. La Club Spiaggia, insomma, non è solo un colpo d’occhio: è un tassello in una strategia più ampia per posizionare Firefly come piccolo elettrico premium.

Cosa ne pensate del design? Si può dire che abbia un look italiano? Diteci la vostra nei commenti.