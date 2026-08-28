Avete mai avuto la sensazione che gli elettrodomestici siano degli intrusi in casa, ingombranti e difficili da integrare? LG, forte del successo della filosofia Fit & Max sui suoi frigoriferi, sta per risolvere questo problema su larga scala. All’IFA 2026 di Berlino, dal 4 all’8 settembre, il colosso coreano estende questo concept a lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie, promettendo di far convivere design salvaspazio e prestazioni da top di gamma.

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Fit space, max life: il nuovo standard per la casa di LG

Il principio è semplice sulla carta, ma complesso da realizzare: “Fit Space” significa che i vostri elettrodomestici si integrano perfettamente nell’arredamento, eliminando sporgenze e spazi morti grazie a cerniere speciali, sistemi di apertura e soluzioni di montaggio innovative. Non dovete più scegliere tra un’estetica pulita e un prodotto funzionale. Dall’altro lato, “Max Life” garantisce che, nonostante l’ingombro ridotto, non si sacrifichi nulla: la capacità interna aumenta, le prestazioni restano elevate e l’efficienza energetica è al massimo. In pratica, LG vuole trasformare Fit & Max in un vero e proprio framework condiviso per tutto il suo portfolio di elettrodomestici, come confermato dalla strategia aziendale.

Prendiamo i frigoriferi, il punto di partenza di questa filosofia. Le porte con cerniere Zero Clearance si aprono fino a 110° anche a filo muro, mentre il design Thin Door li mimetizza con i mobili. All’interno, la tecnologia AI Fresh impara le vostre abitudini in tre settimane per ottimizzare il raffreddamento, mentre il cassetto convertibile e il Dual FRESHConverter+ offrono fino a tre zone di temperatura. Un mix che ha già portato a casa due premi prestigiosi: l’iF Design Award e il Red Dot Award 2026. Ulteriori dettagli e informazioni per l’acquisto sullo shop ufficiale LG.

Nuove Lavatrici e lavastoviglie fit & max: più spazio e più efficacia

La novità è l’arrivo della soluzione nella zona lavanderia. Le nuove lavatrici e asciugatrici Fit & Max adottano un design minimalista e un’installazione slide-in, che le allinea perfettamente ai mobili circostanti. Nonostante l’aspetto compatto, la capacità di carico interna è maggiore grazie a un cestello più grande reso possibile dal controllo preciso del motore inverter Direct Drive, che riduce anche le vibrazioni. I sistemi AI Wash e AI Dry riconoscono i tessuti e regolano i parametri per risparmiare tempo ed energia.

Anche le lavastoviglie Fit & Max si integrano a filo con la cucina, nascondendo dietro un frontale minimale un concentrato di tecnologia. Il ciclo Wash & Dry promette stoviglie pulite e asciutte in un’ora (il tempo effettivo può variare in base alle condizioni), mentre la funzione AI SenseClean rileva il livello di sporco e ottimizza il lavaggio. “Vogliamo evitare che le persone debbano scegliere tra un elettrodomestico che si integra perfettamente nel proprio spazio e uno che offre la capacità e le prestazioni desiderate”, ha dichiarato Baek Seung-tae, Presidente della divisione LG Home Appliance Solution. “Fit & Max unisce queste esigenze in un’unica soluzione”.