57 grammi, connessione wireless quasi priva di latenza e un sensore da 36.000 DPI: ROG Strix Impact III Wireless è già di per sé un mouse da gaming che non lascia indifferenti. A tutto questo si aggiunge uno sconto che supera abbondantemente il 37%, portando il prezzo a un livello decisamente interessante su Amazon. Chi aspettava il momento giusto per mettere le mani su questo ultraleggero, probabilmente lo ha trovato.

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ASUS ROG Strix Impact III Wireless: 57 grammi di precisione senza compromessi

Il punto di partenza è il peso: 57 grammi (esclusa batteria e ricevitore). Non è solo un numero, è una filosofia progettuale che permette sessioni di gioco lunghe senza affaticare il polso, ideale soprattutto per i titoli FPS dove i movimenti rapidi e precisi fanno la differenza.

Il sensore ottico ROG AimPoint garantisce una sensibilità regolabile da 100 a 36.000 DPI con una deviazione inferiore all’1%, tra le migliori della categoria. L’accelerazione massima di 50 G e il polling rate a 1.000 Hz completano un profilo tecnico da mouse di fascia alta, senza mezze misure.

Sul fronte connettività, ROG Strix Impact III Wireless offre il meglio dei due mondi:

2,4 GHz RF tramite tecnologia ROG SpeedNova, per una latenza ridottissima durante il gaming competitivo

tramite tecnologia ROG SpeedNova, per una latenza ridottissima durante il gaming competitivo Bluetooth , con la possibilità di abbinare fino a 3 dispositivi contemporaneamente

, con la possibilità di abbinare fino a 3 dispositivi contemporaneamente ROG Omni Receiver, un singolo ricevitore USB che gestisce più dispositivi ASUS compatibili

L’autonomia è uno dei punti più sorprendenti: in modalità Bluetooth si raggiungono addirittura 618 ore di utilizzo con una singola batteria AA al litio. Certo, l’assenza di ricarica USB è un aspetto da considerare, ma l’autonomia eccezionale compensa largamente.

Da segnalare gli switch meccanici hot-swappable: è possibile sostituirli a caldo senza smontare il mouse, cambiando il feedback tattile dei click in base alle proprie preferenze. Una caratteristica rara che allunga sensibilmente la vita del dispositivo, certificata per 70 milioni di click. Il sistema a tensione zero-gap tra tasti e switch elimina quasi completamente la latenza di click, un dettaglio che in gara può fare davvero la differenza.

I pulsanti principali sono in plastica PBT, lo stesso materiale usato per i keycap delle tastiere meccaniche premium: resistente, antiscivolo e antiusura. La personalizzazione di DPI, illuminazione RGB e mappatura dei tasti è affidata ad ASUS Armoury Crate, software completo e ben strutturato.

Sconto da non lasciarsi scappare: i numeri dell’offerta

ROG Strix Impact III Wireless è attualmente disponibile su Amazon.it a 49,99€, rispetto al prezzo di listino di 79,90€. Il risparmio è di quasi 30€, per uno sconto che sfiora il 38%.

Si tratta di un’occasione concreta per chi ha questo mouse nella lista dei desideri da un po’: il prezzo attuale è tra i più bassi mai registrati per questo modello in Italia, e il momento è favorevole per chi vuole agire senza aspettare ulteriori ribassi che potrebbero non arrivare a breve. Nell’offerta è incluso il ricevitore ROG Omni e la documentazione standard; la batteria AA non è inclusa nella confezione.

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