Per anni siamo stati abituati a centinaia di film e serie TV, proprietarie e non, trasmesse su Disney Plus, una delle principali piattaforme di streaming presenti attualmente sul mercato. Ma non solo, a quanto pare, dal momento che dalla prossima stagione la Formula E (una delle principali competizioni di automobilismo su scala mondiale) sbarcherà ufficialmente (anche) su Disney Plus: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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Formula E arriva su Disney Plus dalla stagione 2026/2027

Cominciate ad accendere i motori (100 % elettrici, in questo caso), perchè dall’anno prossimo la Formula E (la competizione mondiale basata su un motore a propulsione completamente elettrica, a differenza della tradizionale Formula 1 basata attualmente su un motore ibrido) farà il suo debutto anche su Disney Plus, coprendo così 144 territori differenti, con un accordo pluriennale che continuerà probabilmente per diverse stagioni da qui in poi.

Non si tratterà ovviamente di un’offerta esclusiva, dal momento che la Formula E è già attualmente trasmessa in chiaro e su altri canali, tra Mediaset, il sito di SportMediaset e ovviamente EuroSport, visibile attraverso la piattaforma HBO Max, sbarcata in Italia giusto da qualche mese.

Un accordo a dir poco storico, questo, che avverrà in concomitanza con il debutto delle monoposto Gen 4, che tra le altre cose porteranno la trazione completamente integrale, una maggior potenza (pari ad un massimo di 600 kW) e maggior accelerazione, contribuendo a rendere ancor più spettacolari e accese le competizioni tra i piloti.

Al momento Disney non ha condiviso ancora informazioni precise in merito alla trasmissione in diretta della Formula E, nè tantomeno la risoluzione che verrà utilizzata per lo streaming in questione: non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti dalla stessa compagnia, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi: occhi puntati dunque ai prossimi 18 e 19 dicembre, giorni che segneranno il debutto della nuova stagione (la tredicesima in assoluto, ad esser precisi) all’interno del circuito di Gedda, in Arabia Saudita.

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