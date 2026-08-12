Chi dice che per avere una GPU NVIDIA RTX 5070 su un laptop di qualità costruttiva premium servano oltre 2.500€? Alienware 16X Aurora dimostra che si può scendere decisamente sotto quella soglia, con uno sconto che vale la pena fermarsi ad analizzare. Stiamo parlando di un risparmio di 610 euro su Amazon, in una configurazione che include Intel Core Ultra 9 275HX, 32 GB di RAM DDR5 e display WQXGA 240 Hz. Vediamo cosa rende questo laptop davvero interessante a questo prezzo.

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Alienware 16X Aurora: potenza estrema racchiusa in alluminio anodizzato

Quando Dell costruisce un laptop gaming di riferimento, lo fa partendo dal processore. Il cuore di Alienware 16X Aurora è l’Intel Core Ultra 9 275HX, chip di architettura Arrow Lake con 24 core (8 Performance + 16 Efficient) e frequenza boost fino a 5,4 GHz. È una CPU pensata per reggere contemporaneamente gaming competitivo, streaming e rendering video senza mai cedere sul multitasking, con margini prestazionali che pochi processori mobile riescono a garantire in modo così costante.

La GPU è una NVIDIA GeForce RTX 5070 con 8 GB di memoria GDDR7, basata sull’architettura Blackwell con accelerazione AI integrata. Rispetto alle generazioni precedenti, Blackwell porta un salto significativo nei workload AI-accelerati e nel ray tracing, rendendo questo laptop competitivo non solo per il gaming ma anche per la produzione creativa. Abbinata a 32 GB di RAM DDR5 e 1 TB di SSD, la configurazione regge qualsiasi scenario d’uso senza compromessi.

Il display è uno degli elementi più convincenti della scheda tecnica:

Pannello WQXGA da 16 pollici con risoluzione 2560 x 1600 pixel

con risoluzione Refresh rate a 240 Hz e tempo di risposta di 3 ms

e tempo di risposta di Luminosità di 500 nit e copertura 100% DCI-P3

e copertura Certificazione ComfortView Plus, tecnologia NVIDIA G-SYNC e Advanced Optimus

La scocca in alluminio anodizzato nel colore Interstellar Indigo non è solo un elemento estetico: conferisce solidità strutturale e un look premium difficile da trovare su altri gaming laptop. Il sistema di raffreddamento Alienware Cryo-tech gestisce le sessioni più intense mantenendo la stabilità termica nel tempo.

Sul fronte connettività, il laptop dispone di Wi-Fi 7, Bluetooth, Thunderbolt 4 con uscita DisplayPort 2.1 collegato direttamente alla GPU NVIDIA, HDMI, due porte USB 3.2 Gen 1 Tipo-A e porta LAN Ethernet. La webcam integrata FHD 1080p include otturatore di privacy, con varianti disponibili anche in 4K. La funzione Stealth Mode tramite tasto F7 permette di disattivare l’illuminazione AlienFX RGB e passare alla modalità silenziosa, utile fuori dai contesti gaming. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home e sono inclusi 3 mesi di PC Game Pass.

610€ di risparmio su Amazon: i numeri dell’offerta

Su Amazon.it, Alienware 16X Aurora nella configurazione con Intel Core Ultra 9 275HX, RTX 5070, 32 GB DDR5 e display WQXGA 240 Hz è disponibile a 1.899€ rispetto al prezzo di listino di 2.509€. Lo sconto è del 24%, per un risparmio concreto di 610 euro.

Vale la pena segnalare che su Trovaprezzi i prezzi per la stessa configurazione oscillano tra 2.039€ e 2.461€, rendendo l’offerta Amazon attualmente la più competitiva sul mercato italiano. L’andamento dei prezzi su questo modello ha mostrato variabilità irregolare nel tempo, quindi non è scontato che questa quotazione rimanga disponibile a lungo.

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