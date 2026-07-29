La generazione di SEGA Dreamcast, entrata nella nostalgia di milioni di giocatori in tutto il mondo, è ormai finita da 25 anni, con l’onore di essere tra le prime console ad aver portato il 3D all’interno dei videogiochi, assieme al Nintendo 64 e, ovviamente, alla prima storica PlayStation. In molti furono i titoli che segnarono la generazione di allora, tra i quali si ricordano ChuChu Rocket!, SoulCalibur, Sonic Adventure, Phantasy Star Online, Space Channel 5, Jet Set Radio, Shenmue e, ultimo ma non di certo per importanza, l’acclamato Resident Evil: Code Veronica.

Nonostante la precoce dipartita della console SEGA (mossa in larga parte dal successo di PlayStation 2, all’epoca), questo non ha fermato l’uscita di un nuovo videogioco, a ben 25 anni di distanza da tutti quei titoli che hanno segnato la storia videoludica: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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SEGA Dreamcast: la console che “rivive” ancora, 25 anni dopo

Nonostante la chiusura ufficiale di quella generazione da parte di SEGA, avvenuta nell’ormai lontano 2001, gli sviluppatori indie di tutto il mondo non si sono dati vinta, e continuano tutt’oggi a far uscire titoli completamente inediti per Dreamcast. Tra gli ultimi spicca in particolare un gioco annunciato (con tanto di campagna Kickstarter) lo scorso giugno: si chiama White Creek ed è un videogioco survival horror, sviluppato nello specifico da Story Bird Studios e pubblicato da PixelHeart. Protagonista del gioco è Alicia Morelli, un’esorcista che, nel bel mezzo di un panorama cittadino completamente ricoperto dalla neve, si troverà ad indagare su presunti spiriti che vagano lungo le sue strade.

A disposizione della protagonista ci saranno diversi poteri psichici, armi da fuoco e, ovviamente, uno smartphone, con la possibilità di neutralizzare o esorcizzare le persone impossessate che si incontreranno nel corso del gioco, risolvendo nel frattempo puzzle ambientali che hanno a che fare con quella stessa ricerca.

Secondo quanto dichiarato dagli stessi sviluppatori, White Creek farà il suo debutto anche su Steam, la principale piattaforma di digital delivery per PC. Ma Sega Dreamcast rimarrà in questo caso la piattaforma di riferimento, come dichiarato dalla compagnia: “White Creek non è un videogioco ispirato al Dreamcast, è un videogioco appositamente realizzato per questa console, dal primo giorno di sviluppo. Il nostro team ha lavorato a lungo per esplorare appieno le potenzialità della console di SEGA, dagli ambienti in 3D agli effetti visivi di quell’epoca. Ogni angolo di ripresa è una scelta narrativa, così come ogni ombra è un’intenzione a sè stante.”

Al momento non conosciamo ancora il possibile periodo di lancio di White Creek: attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti in merito dal publisher, con un comunicato ufficiale che arriverà verosimilmente nel corso delle prossime settimane o mesi. Assieme ai nuovi titoli come questo, nel frattempo, la community di videogiocatori appassionati continua a mantenere vivo il progetto Dreamcast con porting, remake, titoli emulati e supporto al gioco online.