Una novità individuata da alcuni utenti all’interno di Samsung Health sta facendo già discutere e potrebbe portare l’attenzione sul delicato tema della privacy. Alcuni possessori di dispositivi Galaxy hanno infatti segnalato la comparsa di una nuova opzione che riguarda l’utilizzo dei dati personali raccolti dall’app e come vengono utilizzati.

Secondo quanto emerso dalle varie segnalazioni, Samsung Health avrebbe iniziato a mostrare un nuovo consenso che, se accettato, autorizzerebbe Samsung a utilizzare le informazioni raccolte dall’applicazione per sviluppare e addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale. La richiesta, di per sé, non rappresenta una novità assoluta nel panorama tecnologico, ma c’è un dettaglio in particolare che ha subito attirato l’attenzione.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Cosa succede a Samsung Health se si nega il consenso

Il messaggio mostrato nell’app spiega che, negando l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali per l’addestramento dell’IA, non sarà più possibile sincronizzare le informazioni di Samsung Health con il proprio account Samsung. I dati presenti nel cloud, di conseguenza, verranno eliminati e resteranno disponibili esclusivamente quelli salvati in locale sul dispositivo.

Si tratta di una scelta che potrebbe essere interpretata come una forte pressione nei confronti degli utenti, che dovranno così decidere tra la tutela dei propri dati personali e la possibilità di continuare a sfruttare le funzionalità di backup e sincronizzazione offerte da Samsung Health. Si tratta di una scelta che ha già suscitato diverse perplessità, soprattutto perché la sincronizzazione rappresenta una funzione fondamentale per chi cambia smartphone o utilizza più dispositivi Galaxy contemporaneamente.

La questione assume ancora più rilevanza se andiamo a guardare quali sono i dati che Samsung Health richiede di condividere per l’addestramento. La piattaforma di monitoraggio della salute si è ampliata molto nel corso degli anni e, oltre ai classici parametri legati all’attività fisica giornaliera, può ora memorizzare informazioni sul sonno, sulla frequenza cardiaca, sul peso corporeo, sull’alimentazione e persino sui farmaci assunti e la relativa documentazione sanitaria. In alcuni mercati sono inoltre disponibili funzioni dedicate al monitoraggio del ciclo mestruale e di altri aspetti della salute, rendendo ancora più sensibile la natura delle informazioni che potrebbero essere utilizzate per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale.

Al momento, però, le segnalazioni relative a questa nuova schermata di consenso sono ancora limitate e non è chiaro se sia destinata a tutti gli utenti o se faccia parte di una fase di test messa in moto da Samsung. Il colosso coreano non ha ancora fornito spiegazioni ufficiali sulle modalità con cui i dati verrebbero utilizzati né sull’eventuale possibilità di mantenere la sincronizzazione in cloud attiva senza aderire al consenso.