Nel corso delle ultime ore, MSI ha presentato ufficialmente la sua nuova serie di monitor economici con frequenza d’aggiornamento pari a 144 Hz. Un valore alto, questo, che si allinea bene alle esigenze di professionisti (soprattutto del settore creativo) e dei videogiocatori, per garantire il giusto livello di fluidità nella riproduzione dei titoli di ultima generazione e non, ad un prezzo del tutto competitivo e alla portata di tutte le tasche: scopriamone insieme tutti i dettagli, le specifiche tecniche e il relativo listino prezzi.

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MSI: specifiche e prezzi dei nuovi monitor a 144 Hz

Come specificato, una delle caratteristiche salienti della nuova serie di monitor messi a punto da MSI risiede nell’alta frequenza d’aggiornamento, pari a 144 Hz: tale valore permette di giocare in fluidità anche ai titoli più dinamici e concitati, come gli sparattutto in prima persona online o i giochi di guida, senza perdersi nessun dettaglio. Questo è garantito anche dai bassi tempi di risposta, pari ad appena 1 millisecondo, per restituire il massimo della reattività possibile nei videogiochi competitivi. Completa il tutto l’adozione della tecnologia Adaptive-Sync, che lascia in panchina quei fastidiosi fenomeni come il tearing o o lo stuttering, restituendo un’esperienza visiva fluida e priva di artefatti.

Oltre che per il gaming, i nuovi monitor di MSI si rivolgono anche ai professionisti: i pannelli IPS di ultima generazione, al netto della risoluzione Full HD, offrono infatti colori ricchi e un angolo di visione ampio (fino a 178 gradi), cui si aggiunge la compatibilità con lo standard HDR, l’ideale per la riproduzione dei contenuti multimediali in streaming, per esaltarne i dettagli e la luminosità. Il design del monitor è del tutto minimalista, grazie soprattutto alle cornici sottili, permettendo così di posizionarlo in qualsiasi contesto senza problemi, dalla sala gaming in casa fino all’ufficio.

Per chi fosse interessato ad acquistarli, i nuovi monitor MSI con frequenza d’aggiornamento a 144 Hz sono già disponibili presso i principali rivenditori autorizzati, oltre che sullo shop ufficiale della compagnia, con prezzi che vanno dai 129 euro in su in base alla diagonale scelta dall’utente, così da adattarsi alle esigenze di tutti.

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