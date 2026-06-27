Guardare il proprio prato crescere in modo incontrollato mentre si aspetta l’occasione giusta per investire in un robot tosaerba di qualità è una sensazione familiare a molti. STIGA A 8 sembra aver trovato il momento perfetto: un prezzo di listino di 1.499 € che crolla in modo difficile da ignorare, con uno sconto che supera il 66%. Un’opportunità che, per un robot tosaerba con tecnologia GPS-RTK e navigazione completamente wireless, vale la pena analizzare nel dettaglio.

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STIGA A 8: navigazione satellitare centimetrica e autonomia totale per fino a 800 m²

Chi ha già valutato un robot tosaerba sa quanto sia determinante il sistema di navigazione. STIGA A 8 punta tutto sulla combinazione di GPS-RTK (Real-Time Kinematic) e AGS (Active Guidance System), tecnologia brevettata che raggiunge una precisione di posizionamento tra 1 e 4 centimetri. Non si tratta del solito GPS da smartphone: il segnale viene trasmesso via 4G, più stabile delle onde radio tradizionali, e la stazione di riferimento comunica in continuo con il robot per mantenere la precisione anche in condizioni difficili.

Il punto di forza che distingue davvero questo modello è la tecnologia AGS: l’algoritmo “impara” le dinamiche del giardino, mappando i punti ciechi dei satelliti nelle diverse ore del giorno. Il risultato pratico è che STIGA A 8 non si blocca mai nel mezzo del prato, perché pianifica le sessioni di taglio solo quando e dove il segnale è garantito. Un dettaglio che fa la differenza in giardini con muri, siepi o strutture che ostruiscono la visibilità del cielo.

Altre caratteristiche che rendono questo robot una scelta solida:

Superficie massima : fino a 800 m² con supporto a 4 zone di taglio indipendenti

: fino a con supporto a Nessun filo perimetrale : installazione wireless, base posizionabile liberamente (funzione Antenna-FREE )

: installazione wireless, base posizionabile liberamente (funzione ) Schemi di taglio configurabili: linee parallele, griglia e scacchiera, personalizzabili per ogni zona

configurabili: linee parallele, griglia e scacchiera, personalizzabili per ogni zona Lame pivotanti in acciaio al carbonio con sistema mulching: l’erba trinciata rimane sul prato come fertilizzante naturale

con sistema mulching: l’erba trinciata rimane sul prato come fertilizzante naturale App STIGA.GO per iOS e Android: programmazione sessioni, regolazione altezza di taglio, modalità Eco e gestione della pioggia

per iOS e Android: programmazione sessioni, regolazione altezza di taglio, modalità Eco e gestione della pioggia 2+1 anni di connettività e garanzia inclusi, con dati archiviati in Europa

di connettività e garanzia inclusi, con dati archiviati in Europa Prodotto in Italia, con sistema di autenticazione App-lock e tracciamento GPS antifurto

Sconto da non perdere: -66% su Amazon

Il prezzo originale di STIGA A 8 è 1.499 €. Su Amazon.it è attualmente disponibile a 499 €, con un risparmio netto di 1.000 € e uno sconto del 66%. Non ci sono dati storici che permettano di classificarlo come minimo storico assoluto, ma il divario tra prezzo pieno e prezzo scontato è oggettivamente notevole per un robot con tecnologia GPS-RTK integrata e navigazione completamente wireless. La spedizione è gestita da Amazon, quindi i tempi e le condizioni di consegna rientrano nello standard Prime. Conviene verificare direttamente la pagina prodotto per disponibilità aggiornata.

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