Oura Ring 4 nella variante Stealth (ma anche per altre tre colorazioni) tocca oggi il suo minimo storico su Amazon, con uno sconto che sfiora il 40%. Non è un caso isolato: anche altre colorazioni hanno raggiunto prezzi mai visti prima, ma la Stealth è senza dubbio la più ambita grazie al suo rivestimento esclusivo. Il secondo giorno del Prime Day 2026 porta con sé un’opportunità difficile da ignorare per chi ha sempre desiderato fare il salto verso il monitoraggio della salute discreto e continuo, senza un display al polso.

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Oura Ring 4 Stealth: titanio, sensori avanzati e 8 giorni di autonomia senza compromessi

Pochi dispositivi riescono a condensare tanta tecnologia in un oggetto tanto discreto. Oura Ring 4 è realizzato interamente in titanio con un rivestimento DLC (Diamond-Like Carbon) esclusivo della variante Stealth, un trattamento normalmente riservato a orologi di alta gamma che garantisce una resistenza all’usura superiore rispetto al rivestimento PVD delle altre finiture.

Lo spessore di soli 2,8 mm lo rende marginalmente più sottile rispetto alla generazione precedente, e la resistenza all’acqua certificata fino a 100 metri lo rende compatibile con doccia, sauna, vasca idromassaggio e bagni di ghiaccio, senza la minima preoccupazione.

Sul fronte tecnologico, il vero salto di qualità rispetto a Oura Ring 3 è rappresentato dalla piattaforma Smart Sensing: 18 percorsi di raccolta dati vengono analizzati in tempo reale per selezionare automaticamente quello più affidabile in base alla struttura del dito, al tono della pelle e all’attività in corso. Il risultato è un’accuratezza dichiarata fino al 120% superiore rispetto alla generazione precedente.

I sensori a bordo coprono tutto ciò che serve per un monitoraggio completo:

LED rosso e infrarosso per il rilevamento della SpO2 (ossigenazione del sangue) durante il sonno

per il rilevamento della SpO2 (ossigenazione del sangue) durante il sonno PPG verde e infrarosso per la frequenza cardiaca 24/7 , la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) e la frequenza respiratoria

per la frequenza cardiaca , la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) e la frequenza respiratoria Sensore di temperatura digitale per il tracciamento delle variazioni termiche corporee

Complessivamente, l’anello monitora oltre 50 parametri di salute, tra cui qualità del sonno con fasi e rilevamento dei sonnellini, readiness, stress, attività fisica e metriche dedicate alla salute femminile. L’autonomia arriva fino a 8 giorni con una singola carica, con tempi di ricarica compresi tra 20 e 80 minuti.

L’app Oura, disponibile anche in italiano, ha ricevuto nel 2024 il suo aggiornamento più importante, con le nuove sezioni Today, Vitals e My Health che rendono la consultazione dei dati immediata e personalizzata. Vale la pena ricordare che per accedere a tutte le funzionalità avanzate è necessario l’abbonamento Oura Membership, al costo di 5,99 €/mese (oppure 72 €/anno), incluso gratuitamente per il primo mese all’acquisto.

Minimo storico al Prime Day: ecco quanto si risparmia

Il prezzo di listino di Oura Ring 4 Stealth Misura 9 su Amazon era fissato a 379,01€. Durante il secondo giorno del Prime Day 2026 scende a 229,99€, con un risparmio di 149,02€ che corrisponde a uno sconto del 39%. Si tratta del prezzo più basso mai registrato su Amazon per questa variante, un minimo storico confermato anche per altre colorazioni della stessa gamma.

La Misura 9 è una taglia mediogrande: se non si è certi della propria misura, è disponibile su Amazon il kit di misurazione Oura dedicato, acquistando il quale si ottiene un credito Amazon di 10€ da utilizzare sull’acquisto dell’anello. Le misure Oura differiscono leggermente dagli anelli standard, quindi il kit è fortemente consigliato prima di procedere. Prima di acquistare, può essere utile capire come distinguere le vere offerte del Prime Day da quelle meno convenienti.

La confezione include Oura Ring 4, caricatore e cavo USB-C. Nessun accessorio extra mancante per iniziare subito.

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