Sono passati pochi mesi dall’accordo tra X e Polymarket per portare i mercati predittivi direttamente all’interno del social network di Elon Musk, e già un altro gigante dei social media si appresta a muoversi nello stesso territorio.

Secondo quanto riportato dal New York Times, Mark Zuckerberg avrebbe dato il via libera allo sviluppo di un’app indipendente di prediction market, chiamata internamente “Arena“, che consentirebbe agli utenti di scommettere sull’esito di eventi futuri. Il progetto è descritto come “sperimentale ma una priorità assoluta”.

La particolarità di Arena, almeno nella sua concezione attuale, sarebbe che non prevederebbe denaro reale ma funzionerebbe più come un videogioco, dove gli utenti guadagnano punti scommettendo correttamente su determinati eventi. Le fonti sentite dal New York Times non escludono che il denaro reale possa essere introdotto in un secondo momento.

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Cosa sono i mercati predittivi e perché tutti li vogliono

Qualora non foste familiari col concetto di prediction market, in sintesi sono una piattaforma dove gli utenti comprano e vendono quote legate all’esito di eventi futuri, dai risultati elettorali alle decisioni delle banche centrali, dagli eventi sportivi ai lanci di prodotti tech. Il prezzo delle quote riflette la probabilità percepita dal mercato che un certo evento si verifichi quindi se una quota è all’80%, il mercato stima che quell’evento abbia l’80% di probabilità di accadere.

Il settore ha vissuto un’esplosione nell’ultimo anno, ad esempio ad aprile 2026, i volumi di trading su piattaforme come Polymarket e Kalshi avevano raggiunto decine di miliardi di dollari. Non è un caso infatti che i grandi social network vogliano una fetta con X che ha siglato una partnership ufficiale con Polymarket la scorsa estate, integrando i dati dei mercati predittivi direttamente nel feed degli utenti.

Stando a quanto riferito dalle fonti del New York Times, Arena sarebbe un’applicazione separata rispetto alle altre piattaforme Meta, sebbene Facebook e Instagram potrebbero essere usati per indirizzare gli utenti verso l’app. Questo ricorda la strategia già adottata da Meta con Threads, lanciato come app indipendente ma strettamente connessa all’ecosistema Instagram.

L’integrazione con le piattaforme esistenti potrebbe essere un bel vantaggio visto che Meta ha accesso a miliardi di utenti, una rete di distribuzione che nessun operatore come Polymarket può avvicinare.

Un settore tra profitti e controversie legali

Il momento in cui Meta si affaccia su questo mercato è tutt’altro che tranquillo per questi mercati che negli ultimi tempi non se la stanno passando benissimo ma, anzi, non sono visti di buon occhio dall’opinione pubblica prettamente per ragioni anche etiche.

Sul fronte legale, ad esempio, un ex militare delle forze speciali è stato accusato di aver usato informazioni riservate per guadagnare circa 400.000 dollari su Polymarket scommettendo sull’operazione che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro. L’ex deputato George Santos è attualmente sotto indagine per presunti scambi su Kalshi basati su informazioni privilegiate.

E questi sono solo alcuni degli esempi di insider trading portati avanti in sordina, e contro ogni regola, da diversi individui coinvolti in svariati eventi, da quelli di portata militari a quelli politici fino a finire allo sport.

In tal senso, un esempio lampante che vogliamo segnalarvi è la vicenda della star greca dell’NBA Giannis Antetokounmpo il quale, nel mese di febbraio, è diventato azionista di Kalshi dopo però aver paventato per mesi di voler essere ceduto dalla propria squadra, portando i prediction market a far infiammare le scommesse sulla sua prossima destinazione.

Il risultato fu un nulla di fatto, visto che il greco rimase con la propria squadra del tempo, i Milwaukee Bucks (infine, qualche giorno fa si è accasato ai Miami Heat), ma le speculazioni e le scommesse erano ormai state accettate e riscosse da Kalshi. Una situazione da conflitto d’interessi che ha scatenato reazioni furiose da parte dei tifosi e della stampa specializzata.

Sul fronte normativo, diversi stati americani hanno citato in giudizio le piattaforme di prediction market sostenendo che violino le leggi sul gioco d’azzardo. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che l’attuale amministrazione Trump, apertamente favorevole ai mercati predittivi, ha a sua volta citato in giudizio gli stati che hanno tentato di vietarli.

Arena si inserirebbe quindi in un mercato in rapida espansione ma giuridicamente incerto, dove la linea tra strumento di analisi collettiva e gioco d’azzardo regolamentato è ancora tutta da definire.

Resta dunque da capire se e quando Meta presenterà ufficialmente il progetto, se sceglierà di operare con denaro reale fin dal lancio e che situazione legislatoria e pubblica troverà.