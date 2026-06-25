Apple Watch Series 11 GPS ha fatto parlare di sé fin dal lancio per la sua dotazione di sensori avanzati e il design ricercato. Ora, in occasione del Prime Day 2026, arriva su Amazon a un prezzo che vale davvero la pena considerare: uno sconto importante sulla versione con cassa 46 mm in alluminio argento e cinturino Sport viola nebbia M/L, per chi aspettava il momento giusto per portarsi a casa uno smartwatch Apple senza compromessi. Analizziamo cosa offre e perché questa promozione merita attenzione.

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Apple Watch Series 11 GPS 46mm: sensori evoluti in un design argento/viola nebbia

Apple Watch Series 11 arriva con una cassa da 46 mm in alluminio riciclato al 100% color argento, abbinata a un elegante Cinturino Sport in fluoroelastomero viola nebbia (Purple Fog), una combinazione cromatica sofisticata che funziona tanto in palestra quanto in ufficio.

Il cuore pulsante è il chip Apple S11, che gestisce una piattaforma di sensori tra le più complete nel panorama degli smartwatch:

Display Always-On Retina LTPO OLED sempre leggibile

sempre leggibile ECG (elettrocardiogramma) e notifiche di fibrillazione atriale

e notifiche di fibrillazione atriale Sensore SpO2 per il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue

per il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue Rilevamento temperatura cutanea e temperatura dell’acqua

e temperatura dell’acqua Sensore di profondità per le attività acquatiche

per le attività acquatiche Accelerometro e giroscopio ad alta frequenza per il rilevamento delle cadute e del Crash Detection (incidente stradale)

per il rilevamento delle cadute e del Crash Detection (incidente stradale) Altimetro barometrico sempre attivo

Una delle caratteristiche che distingue questo modello è proprio la funzione di rilevamento della profondità e temperatura dell’acqua, raramente presente in uno smartwatch di questo segmento, che lo rende particolarmente interessante per chi pratica sport acquatici. La certificazione WR50 garantisce resistenza fino a 50 metri.

Sul fronte salute e benessere, Sleep Score e il monitoraggio avanzato delle fasi del sonno completano un quadro già ricco. L’autonomia si attesta su circa 18 ore in uso normale, che salgono a 36 ore attivando la Low Power Mode. La ricarica magnetica rapida è USB-C, standard ormai universale, per cui potreste trovare utile consultare la nostra guida ai migliori cavi USB-C.

64 GB di memoria interna e il supporto a oltre 60 tipologie di allenamento, con Apple Pay, Siri, bussola e navigazione turn-by-turn rendono questo dispositivo uno strumento completo per la vita quotidiana, non solo per lo sport.

Prime day 2026: il prezzo scende, l’opportunità sale

Per il Prime Day 2026, Amazon propone Apple Watch Series 11 GPS 46mm (alluminio argento, cinturino Sport viola nebbia M/L) a 331,49€, rispetto a un prezzo di riferimento di 489€: si tratta di un risparmio di circa 157€, con uno sconto che supera il 32%.

Considerando che il prezzo ufficiale Apple Store Italia per questa variante GPS si aggira intorno ai 449€, la promozione Amazon risulta sensibilmente più conveniente anche rispetto al canale ufficiale. L’offerta è disponibile su Amazon.it, con spedizione Prime, ed è legata alla finestra temporale del Prime Day, quindi soggetta a disponibilità.

Vale la pena ricordare che la confezione include un solo cinturino nella taglia M/L selezionata: chi valuta una taglia S/M dovrà scegliere la variante corrispondente. Il modello in promozione è la versione solo GPS, senza modulo cellulare, da tenere a mente se si cerca autonomia totale dallo smartphone.

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