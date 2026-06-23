Il Prime Day è ormai diventato l’appuntamento più atteso da chi vuole rendere la propria abitazione più intelligente senza svuotare il portafoglio, e SwitchBot ha deciso di presentarsi all’evento con una delle campagne più ricche del suo catalogo. Il marchio, specializzato in sistemi di robotica domestica basati sull’intelligenza artificiale, propone sconti fino al 50% su una selezione di dispositivi che spaziano dalle serrature intelligenti ai diffusori d’aria, passando per le cornici d’arte digitali e perfino un robot dalla spiccata personalità. Le offerte sono valide dal 23 al 26 giugno 2026, una finestra di quattro giorni in cui vale la pena fermarsi a valutare quale prodotto possa fare al caso vostro.

Quello che colpisce della proposta SwitchBot è la varietà. Non parliamo di un singolo prodotto messo in promozione, ma di un ventaglio di dispositivi pensati per coprire esigenze molto diverse, dalla sicurezza domestica al comfort quotidiano, fino all’estetica e alla compagnia. Abbiamo raccolto le offerte più interessanti, raccontandovele una per una con tutti i dettagli tecnici e i prezzi scontati, sia su Amazon sia sul sito ufficiale del marchio. Cominciamo dal prodotto più ambizioso dell’intera selezione.

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SwitchBot Lock Ultra Vision Pro Combo, la serratura che vi riconosce in volto

Il pezzo forte di questa tornata di sconti è senza dubbio SwitchBot Lock Ultra Vision Pro Combo, una serratura intelligente che il marchio definisce la prima al mondo aggiornabile a combinare il riconoscimento facciale tridimensionale con l’autenticazione tramite le vene del palmo della mano. Dietro questa descrizione che sembra uscita da un film di fantascienza c’è una tecnologia concreta e sofisticata, perché il sistema si affida a 30.000 punti di mappatura facciale a infrarossi, a una scansione avanzata del palmo e a una crittografia di livello bancario, il tutto con un tasso di errore dichiarato dello 0,0001%.

Il risultato pratico è un ingresso sicuro e completamente senza contatto, che si completa in meno di un secondo. Niente più chiavi da cercare in fondo alla borsa, niente codici da digitare al freddo, basta avvicinarsi alla porta e farsi riconoscere. Il bundle, ovvero il pacchetto completo, include la serratura Lock Ultra, il tastierino Keypad Vision Pro e l’Hub Mini abilitato allo standard Matter, il protocollo universale che permette ai dispositivi smart di dialogare tra loro indipendentemente dal marchio. Questo significa che la serratura si integra senza problemi in un ecosistema domotico esistente, supportando fino a 19 metodi di sblocco diversi, una flessibilità notevole che lascia a ciascuno la libertà di scegliere il sistema preferito.

Tra le caratteristiche più apprezzabili c’è la facilità di installazione, perché Lock Ultra Vision Pro si adatta alla maggior parte delle porte esistenti senza richiedere modifiche, un dettaglio che abbatte una delle barriere più comuni all’adozione delle serrature smart. A questo si aggiungono la tecnologia FastUnlock per uno sblocco rapido, il funzionamento silenzioso e un sistema a tripla alimentazione che garantisce fino a nove mesi di autonomia. Per chi cerca un’opzione più flessibile ed economica, è disponibile anche la versione Lock Ultra Vision Combo, che mantiene il riconoscimento facciale tridimensionale rinunciando alla scansione del palmo.

PRIME DAY ⭐️ SwitchBot Lock Ultra Vision Pro Combo è in offerta a 259,99 € (19% di sconto). Amazon / Sito ufficiale SwitchBot Lock Ultra Vision Combo è in offerta a 229,99 € (23% di sconto). Amazon / Sito ufficiale

SwitchBot AI Art Frame, l’arte digitale che cambia col vostro umore

Cambiando completamente registro, troviamo uno dei prodotti più originali del catalogo SwitchBot, ovvero AI Art Frame, una cornice digitale che porta l’arte personalizzata tra le mura di casa. La particolarità di questo dispositivo sta nella combinazione tra una tecnologia di visualizzazione di alto livello, il display E Ink Spectra 6, e la creatività resa possibile dall’intelligenza artificiale. Gli utenti possono generare o trasformare immagini in opere d’arte personalizzate utilizzando semplici descrizioni testuali oppure le proprie fotografie, trasformando un momento qualunque della propria vita in un pezzo d’arte unico da appendere alla parete.

Il fascino di AI Art Frame sta proprio in questa possibilità di reinventare continuamente ciò che si vede, senza la staticità di una stampa tradizionale. Il display E Ink ha il pregio di essere riposante per gli occhi e di consumare pochissima energia, tanto che la cornice arriva a dichiarare fino a due anni di autonomia con una singola carica, un valore impensabile per qualsiasi schermo retroilluminato. La generazione delle immagini, va precisato, si appoggia all’accesso al modello NanoBanana tramite le API di Google, anche se SwitchBot tiene a specificare che questo non implica alcuna partnership ufficiale né collaborazione di marchio con NanoBanana o Google.

Disponibile in tre formati, da 7,3, 13,3 e 31,5 pollici, AI Art Frame supporta la visualizzazione sia in verticale sia in orizzontale e si presenta con una pregiata cornice in alluminio che le permette di integrarsi con eleganza in qualsiasi arredamento. È il tipo di oggetto che unisce la funzione decorativa a quella tecnologica, aggiungendo un tocco di espressione artistica dinamica alla casa intelligente. In promozione per il Prime Day troviamo i due formati più compatti, i più adatti a una scrivania, una mensola o una parete di piccole dimensioni.

PRIME DAY ⭐️ SwitchBot AI Art Frame 7,3″ è in offerta a 109,99 € (27% di sconto). Amazon / Sito ufficiale SwitchBot AI Art Frame 13,3″ è in offerta a 279,99 € (20% di sconto). Amazon / Sito ufficiale SwitchBot AI Art Frame 31,5″ è in offerta a 1.199,99 € (20% di sconto). Sito ufficiale

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SwitchBot Standing Circulator Fan, l’aria fresca diventa intelligente

Con l’arrivo della stagione calda, un diffusore d’aria efficiente diventa un alleato prezioso, e SwitchBot Standing Circulator Fan porta questa categoria di prodotti nel mondo della domotica. Si tratta di un ventilatore a piantana progettato per offrire un flusso d’aria flessibile e confortevole nella vita di tutti i giorni, ma con un valore aggiunto che lo distingue dai modelli tradizionali, ovvero il controllo intelligente tramite l’app SwitchBot e l’integrazione nell’ecosistema del marchio.

Questo significa che potete regolare il flusso d’aria, creare programmazioni orarie e soprattutto abbinare il diffusore agli altri dispositivi SwitchBot per costruire automazioni più sofisticate e reattive. Si può immaginare, per esempio, di far partire il ventilatore automaticamente quando un sensore di temperatura rileva che l’ambiente ha superato una certa soglia, oppure di programmarne lo spegnimento graduale durante la notte. Il design a piantana lo rende adatto a una grande varietà di ambienti, dalle camere da letto ai soggiorni, dagli uffici domestici agli spazi condivisi, ovunque conti avere un raffrescamento silenzioso e comodo da gestire.

PRIME DAY ⭐️ SwitchBot Standing Circulator Fan è in offerta a 84,99 € (15% di sconto). Sito ufficiale è in offerta a(15% di sconto). Amazon

SwitchBot KATA Friends, il robot che fa compagnia

Tra le proposte più curiose e innovative dell’intera selezione spicca SwitchBot KATA Friends, un prodotto che si allontana dalla pura funzionalità per entrare nel territorio della compagnia emotiva. Si tratta di un robot dal corpo morbido, animato dall’intelligenza artificiale e progettato per rispondere, interagire e diventare parte della vita quotidiana di chi lo accoglie in casa. È la dimostrazione di come la visione di SwitchBot vada oltre il semplice controllo dei dispositivi, abbracciando l’idea di una intelligenza artificiale incarnata, ovvero capace di esprimersi attraverso un corpo fisico.

KATA Friends nasce per offrire calore e personalità, andando ben oltre quello che ci si aspetta da una normale automazione domestica. L’obiettivo dichiarato è contribuire a creare un ambiente domestico che risulti più reattivo, espressivo e personale, qualcosa che assomigli più a una presenza che a un elettrodomestico. È un prodotto di nicchia, certo, e il suo prezzo lo colloca nella fascia alta del catalogo, ma rappresenta una delle scommesse più interessanti del marchio sul futuro della robotica domestica affettiva. Va segnalato che, a differenza degli altri prodotti, KATA Friends è acquistabile esclusivamente sul sito ufficiale di SwitchBot.

PRIME DAY ⭐️ SwitchBot KATA Friends è in offerta a 509,99 € (15% di sconto). Sito ufficiale

SwitchBot Bot rechargeable, il piccolo robot che automatizza tutto

Chiude la nostra selezione un prodotto che incarna alla perfezione la filosofia originale di SwitchBot, ovvero Bot rechargeable, il piccolo robot premi-pulsanti che ha reso celebre il marchio. Il concetto alla base è tanto semplice quanto geniale, perché questo dispositivo è capace di automatizzare praticamente qualsiasi interruttore o pulsante fisico presente in casa, senza alcun bisogno di interventi sull’impianto elettrico. Lo si applica sopra il pulsante che si vuole comandare, e il gioco è fatto.

Una volta installato, Bot rechargeable permette di controllare il dispositivo collegato da remoto tramite l’app, di impostare programmazioni orarie, di creare automazioni o di usare i comandi vocali. È la soluzione ideale per dare una seconda vita intelligente a elettrodomestici e apparecchi non smart, dalla macchina del caffè al vecchio interruttore della luce, trasformandoli in oggetti controllabili a distanza. Grazie alla batteria ricaricabile integrata e al design compatto, rappresenta uno dei modi più economici e immediati per iniziare a costruire una casa intelligente, ed è proprio per questo che il suo prezzo già contenuto, ulteriormente abbattuto dallo sconto del 31%, lo rende un acquisto quasi obbligato per chi vuole muovere i primi passi nella domotica.

PRIME DAY ⭐️ SwitchBot Bot rechargeable è in offerta a 23,49 € (31% di sconto). Amazon / Sito ufficiale

Disponibilità e considerazioni finali

Le offerte SwitchBot per il Prime Day 2026 saranno attive dal 23 al 26 giugno, sia sullo store ufficiale di Amazon sia sul sito del marchio. È bene ricordare che i prezzi scontati diventeranno effettivi solo a partire dal 23 giugno, quindi non resta che segnare la data in calendario per non lasciarsi sfuggire le promozioni più interessanti.

Quello che emerge dalla proposta SwitchBot è la coerenza di una visione, perché tutti questi prodotti, per quanto diversi tra loro, condividono la stessa idea di una casa intelligente che non si limita all’automazione fredda, ma che sa farsi più sicura, più comoda, più bella e perfino più affettuosa. Dalla serratura che vi riconosce in volto al robot che vi fa compagnia, passando per la cornice che reinventa l’arte e il piccolo Bot che dà nuova vita ai vostri apparecchi, c’è davvero qualcosa per ogni tipo di esigenza e di budget. Il consiglio, come sempre, è di valutare con attenzione quali di questi dispositivi possano integrarsi al meglio nella vostra routine quotidiana, approfittando dei quattro giorni di sconti per costruire o ampliare il vostro ecosistema domestico intelligente. Per il quadro completo di tutte le promozioni è possibile consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale SwitchBot e lo store Amazon del marchio.