Il Prime Day di Amazon è ufficialmente iniziato questa notte, portando con sé una valanga di sconti minimi storici su tutto il comparto delle Smart TV. Se stavate aspettando il momento perfetto per aggiornare lo schermo del salotto o per allestire una postazione da gaming di nuova generazione, le prossime ore saranno cruciali. L’evento di quest’anno si distingue per una fortissima spinta sui pannelli OLED ed evo di LG e Samsung, ma registra anche un crollo verticale sui colossali formati da 75, 85 e persino 98 pollici. Per aiutarvi a navigare tra le centinaia di promozioni attive, abbiamo riorganizzato l’intero listino dividendo i modelli su tre precise fasce di prezzo. Potete monitorare gli stock residui e i cali lampo dell’ultimo minuto direttamente sui nostri canali Telegram indicati in fondo alla pagina.

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Fascia Premium: Offerte Top di Gamma sopra i 1000 Euro

È la sezione dedicata a chi non accetta compromessi. Troviamo qui i pannelli OLED più evoluti del mercato 2026, dotati di neri assoluti e frequenze di aggiornamento fino a 165Hz, affiancati da colossi Mini-LED pensati per il cinema d’autore domestico.

Fascia Media: Il miglior rapporto qualità-prezzo tra 500 e 1000 Euro

In questa fascia si concentrano le offerte più equilibrate dell’evento. La tecnologia Mini-LED di Samsung e l’affidabilità dell’ecosistema Google TV di Sony scendono sotto la soglia psicologica dei 1000 euro, offrendo prestazioni visive eccellenti a costi umani.

Fascia Budget: Le occasioni imperdibili a meno di 500 Euro

Chi dice che per avere un buon pannello serva un capitale si sbaglia. In questa sezione si registrano i “prezzacci” più aggressivi del Prime Day: spiccano le serie QLED di Xiaomi e Hisense, insieme alle soluzioni smart basate su Fire TV e Google TV.

In sintesi, la partenza di questo Prime Day ha confermato le aspettative: sconti profondi che abbattono i costi dei pannelli tecnologici più complessi. Portarsi a casa un televisore LG OLED da 65 pollici a 1619€ o un mostruoso Xiaomi QLED da 75 pollici a 499€ rappresenta un’opportunità di mercato straordinaria. Vi raccomandiamo di controllare attentamente le dimensioni fisiche degli spazi domestici prima di completare il checkout (specialmente per i tagli dai 75 pollici in su) e di sfruttare la rapidità della spedizione Prime per assicurarvi la consegna gratuita direttamente in stanza nei prossimi giorni.

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