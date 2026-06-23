Se c’è un’azienda che negli ultimi anni ha ridefinito il modo in cui filmiamo la realtà, quella è senza dubbio Insta360. Dai sensori 360° alle webcam AI-powered, dal gimbal per smartphone fino ai sistemi audio pensati per i professionisti, il brand cinese continua a spingere i confini della creatività digitale. E ora, in occasione dei propri Big Deal Days per i Prime Days di Amazon, lancia una finestra di sconti corposi che merita tutta la vostra attenzione, specialmente se state aspettando il momento giusto per aggiornare il vostro setup da creator o da filmmaker.
Indice:
- Cosa sono i Big Deal Days di Insta360?
- Le action cam: dal 360° al formato tascabile
- Flow 2 Pro e Ace Pro 2: gimbal e action cam premium
- Insta360 Link 2 Pro: la webcam che sembrava un sogno
- Wave e Mic Pro: l’audio professionale entra in promozione
- Come approfittare delle offerte: tutto quello che c’è da sapere
In modo simile a quanto accade con il Black Friday di fine novembre, l’evento promozionale più atteso dell’anno in cui i principali brand tech abbattono i prezzi su centinaia di prodotti, Insta360 ha deciso di creare il proprio appuntamento stagionale estivo con sconti equivalenti, se non superiori: i Big Deal Days. Si tratta di una campagna promozionale esclusiva, attiva direttamente sullo store ufficiale Insta360, con validità limitata e un catalogo di prodotti selezionati a prezzi fortemente ribassati.
Le offerte saranno attive dal 23 giugno al 10 luglio 2026: diciassette giorni in cui è possibile acquistare alcune delle migliori action cam, webcam e soluzioni audio del brand con risparmi che arrivano fino a 200 euro rispetto al prezzo di listino. Non è necessario alcun codice promozionale: basta accedere allo store, scegliere il prodotto e procedere all’acquisto nel periodo indicato. Semplice, diretto, conveniente.
Le action cam: dal 360° al formato tascabile
Il cuore della lineup Insta360 è da sempre la fotocamera d’azione, e in questa promozione ci sono proposte per ogni tipologia di utente.
Il pezzo forte è senza dubbio la Insta360 X5 Standard Bundle, la action cam 360° di ultima generazione del brand, ora disponibile a 459€ invece di 589,99€, con un risparmio di 130 euro. Si tratta del modello di punta della gamma X-series: monta due sensori da 1/1.28″ con apertura f/2.0, gira video 360° fino a 8K a 30fps e 5.7K a 60fps, scatta foto da 72 megapixel ed è dotata di 4 microfoni con riduzione del vento e Voice Enhancement. La batteria da 2.400 mAh garantisce fino a 185 minuti di autonomia con ricarica all’80% in appena 20 minuti — un dettaglio che fa davvero la differenza sul campo. È impermeabile fino a 15 metri senza custodia e supporta schede microSD UHS-I V30 o superiori.
Per chi preferisce leggerezza e compattezza senza rinunciare alla risoluzione, c’è la Insta360 X4 Air Standard Bundle a 299€ invece di 399€. Rispetto alla X5, monta sensori da 1/1.8″ e raggiunge l’8K a 30fps come la sorella maggiore, ma con un profilo più snello pensato per chi è sempre in movimento. La risoluzione fotografica si attesta sui 29MP (7680×3840 pixel), e la batteria da 2.010mAh assicura 88 minuti di registrazione continua a 8K 30fps. Anche qui la resistenza all’acqua arriva a 15 metri, con il chip AI da 5nm che gestisce stabilizzazione e modalità smart in tempo reale.
La Insta360 GO Ultra Standard Bundle rappresenta invece la scelta perfetta per chi vuole una telecamera sempre addosso: indossabile, tascabile, potentissima. In promozione a 339€ invece di 429€, monta un sensore da 1/1.28″ — il 221% più grande rispetto al predecessore — con video fino a 4K a 60fps, foto da 50 megapixel e slow motion fino a 240fps in 1080p. La stabilizzazione FlowState garantisce riprese fluide anche nelle situazioni più movimentate, rendendola ideale per vlog, riprese POV e contenuti in stile sportivo. L’Action Pod opzionale estende l’autonomia fino a 170 minuti.
Chiude la sezione action cam la Insta360 GO 3S Standard Bundle 128GB a 279€ invece di 329€: una videocamera tascabile con riprese ultra grandangolari, da sempre apprezzata per la sua versatilità nel documentare avventure quotidiane e contenuti creativi.
Flow 2 Pro e Ace Pro 2: gimbal e action cam premium
Per i creator che usano lo smartphone come strumento principale di ripresa, l’offerta più interessante è il Insta360 Flow 2 Pro AI Tracker Bundle, stabilizzatore smart ora a 149€ invece di 199,99€. Il punto di forza è la tecnologia Deep Track 4.0: un sistema di intelligenza artificiale che riconosce e segue automaticamente persone, animali, volti e gruppi — mantenendo il soggetto al centro dell’inquadratura in modo fluido e preciso, anche nei movimenti più rapidi. Le dimensioni compatte (97,9×178,4×36,7mm da trasporto) e il peso contenuto lo rendono il compagno ideale per shooting in esterno.
L’Insta360 Ace Pro 2 Standard Bundle scende invece a 319€ rispetto ai 379€ di listino. È la action cam premium del brand per chi non vuole scendere a compromessi sulla qualità video in condizioni difficili, riprese notturne, controluce estremo, ambienti ad alto contrasto ed è pensata per i creator più esigenti che vogliono il massimo da ogni singolo frame.
Insta360 Link 2 Pro: la webcam che sembrava un sogno
Arriviamo ora al prodotto che merita forse la trattazione tecnica più approfondita di questa guida: la Insta360 Link 2 Pro, in offerta a 215€ invece di 269€.
Presentata a gennaio 2026, la Link 2 Pro è la webcam AI più avanzata del brand e stabilisce un nuovo standard nel segmento delle periferiche video per creator, streamer e professionisti del lavoro da remoto. Il sensore è un 1/1.3″ con doppio ISO nativo — la stessa tecnologia dei sensori usati nelle fotocamere mirrorless di fascia media — che permette di registrare in 4K a 30fps con una profondità di dettagli visibilmente superiore rispetto alla concorrenza, anche in condizioni di luce scarsa.
L’ottica ha un’apertura di f/1.9 con focale equivalente 24mm e campo visivo di 83.9° (DFOV) / 71.4° (HFOV), autofocus PDAF da 12 cm all’infinito e supporto HDR. Il range ISO va da 100 a 3.200 con shutter fino a 1/8000s — numeri che appartengono solitamente al mondo delle fotocamere ibride. Il zoom digitale arriva fino a 4x senza perdita qualitativa apprezzabile.
Il sistema audio è composto da due microfoni (direzionale + omnidirezionale) con quattro modalità di acquisizione: Standard, Wide, Focus e Original, con cancellazione del rumore AI attiva in tempo reale. Il tutto integrato in un gimbal meccanico a 2 assi che segue fisicamente il soggetto nell’inquadratura — non si tratta di un semplice crop digitale, ma di un vero e proprio movimento della lente.
Le funzioni AI includono: tracking automatico avanzato con riconoscimento del corpo e del busto, Auto Framing intelligente, Natural Bokeh (sfocatura dello sfondo), modalità Whiteboard, DeskView, sfondo virtuale e controllo gestuale. Supporta l’integrazione con Elgato Stream Deck per un controllo istantaneo durante lo streaming. Pesa appena 102,5 grammi (167,5g con il supporto magnetico), si connette via USB-C e include un punto di fissaggio da 1/4″ per treppiedi standard.
Wave e Mic Pro: l’audio professionale entra in promozione
Il setup di un creator moderno non è completo senza una soluzione audio all’altezza. Insta360 lo sa bene, e per questo ha incluso nei Big Deal Days anche due prodotti dedicati alla cattura del suono.
Il Insta360 Wave Standard Bundle è il vivavoce/registratore AI più sofisticato del brand, in offerta a 209€ invece di 319€ — un risparmio netto di 110 euro. Al centro del dispositivo c’è un array di 8 microfoni MEMS in configurazione 3D, capace di catturare voci fino a 5 metri di distanza con registrazione Hi-Fi a 48 kHz. La memoria interna da 32GB può archiviare fino a 1.000 ore di audio, mentre la batteria da 9.800 mAh garantisce 12 ore di autonomia con ricarica completa in circa 5 ore. Un chip AI integrato gestisce trascrizione automatica in 99 lingue e riassunti smart delle riunioni, con un display touch da 1,82 pollici per il controllo diretto. Da segnalare la compatibilità con la Link 2 Pro per creare una postazione audio-video integrata con rilevamento automatico della direzione del suono.
Il Insta360 Mic Pro (1 trasmettitore + 2 ricevitori) sarà invece disponibile a 279€ invece di 329€: la soluzione wireless ideale per interviste, reportage e riprese in campo dove la qualità audio deve essere garantita anche a distanza.
Come approfittare delle offerte: tutto quello che c’è da sapere
Accedere alle promozioni è semplice: basta raggiungere lo store ufficiale Insta360 nel periodo compreso tra il 23 giugno e il 10 luglio 2026. Non sono richiesti codici coupon né abbonamenti particolari, i prezzi promozionali vengono applicati direttamente al momento dell’aggiunta al carrello. La spedizione avviene dal magazzino europeo del brand, con consegna in Italia generalmente entro 3-5 giorni lavorativi.
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