Il cuore della lineup Insta360 è da sempre la fotocamera d’azione, e in questa promozione ci sono proposte per ogni tipologia di utente.

Il pezzo forte è senza dubbio la Insta360 X5 Standard Bundle, la action cam 360° di ultima generazione del brand, ora disponibile a 459€ invece di 589,99€, con un risparmio di 130 euro. Si tratta del modello di punta della gamma X-series: monta due sensori da 1/1.28″ con apertura f/2.0, gira video 360° fino a 8K a 30fps e 5.7K a 60fps, scatta foto da 72 megapixel ed è dotata di 4 microfoni con riduzione del vento e Voice Enhancement. La batteria da 2.400 mAh garantisce fino a 185 minuti di autonomia con ricarica all’80% in appena 20 minuti — un dettaglio che fa davvero la differenza sul campo. È impermeabile fino a 15 metri senza custodia e supporta schede microSD UHS-I V30 o superiori.

Per chi preferisce leggerezza e compattezza senza rinunciare alla risoluzione, c’è la Insta360 X4 Air Standard Bundle a 299€ invece di 399€. Rispetto alla X5, monta sensori da 1/1.8″ e raggiunge l’8K a 30fps come la sorella maggiore, ma con un profilo più snello pensato per chi è sempre in movimento. La risoluzione fotografica si attesta sui 29MP (7680×3840 pixel), e la batteria da 2.010mAh assicura 88 minuti di registrazione continua a 8K 30fps. Anche qui la resistenza all’acqua arriva a 15 metri, con il chip AI da 5nm che gestisce stabilizzazione e modalità smart in tempo reale.

La Insta360 GO Ultra Standard Bundle rappresenta invece la scelta perfetta per chi vuole una telecamera sempre addosso: indossabile, tascabile, potentissima. In promozione a 339€ invece di 429€, monta un sensore da 1/1.28″ — il 221% più grande rispetto al predecessore — con video fino a 4K a 60fps, foto da 50 megapixel e slow motion fino a 240fps in 1080p. La stabilizzazione FlowState garantisce riprese fluide anche nelle situazioni più movimentate, rendendola ideale per vlog, riprese POV e contenuti in stile sportivo. L’Action Pod opzionale estende l’autonomia fino a 170 minuti.