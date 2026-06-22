Chi dice che per avere un pannello OLED 4K a 120Hz, perfetto per il gaming di nuova generazione, sia necessario spendere cifre da capogiro? LG ribalta questa convinzione con un’offerta che porta il suo eccellente LG OLED AI B6E da 55 pollici a un prezzo che ha del clamoroso. Grazie a una combinazione di sconto diretto e un generoso cashback, il prezzo finale scende a una cifra incredibile, rappresentando un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per chiunque desideri una qualità visiva di livello cinematografico nel proprio salotto. Si tratta di un’occasione imperdibile per portare a casa una tecnologia premium a un costo nettamente inferiore rispetto al suo valore di mercato.

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LG OLED AI B6E: la qualità del nero assoluto incontra il gaming a 120hz

Il punto di forza di LG OLED AI B6E OLED55B6ELC è senza dubbio il suo pannello OLED da 55 pollici con risoluzione 4K Ultra HD. A differenza dei tradizionali TV LED, la tecnologia OLED permette di controllare ogni singolo pixel in modo indipendente, garantendo un nero assoluto e un contrasto praticamente infinito. Questo si traduce in immagini incredibilmente dettagliate, colori vibranti e una profondità che solo questa tecnologia sa offrire. A gestire il tutto c’è il processore α8 AI Processor Gen3, che ottimizza intelligentemente immagini e suoni in tempo reale per un’esperienza visiva e sonora sempre al top.

Tuttavia, è nel gaming che questo televisore mostra i muscoli. Grazie alla frequenza di aggiornamento nativa di 120Hz e al supporto per il Variable Refresh Rate (VRR), con compatibilità G-SYNC e FreeSync, l’azione a schermo è sempre fluida e priva di tearing. La presenza di ben quattro porte HDMI 2.1 lo rende la scelta ideale per sfruttare al massimo le potenzialità di console come PlayStation 5 e Xbox Series X. Il comparto smart è affidato alla piattaforma webOS con AI ThinQ, intuitiva e ricca di applicazioni, mentre il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos assicura un’esperienza cinematografica completa, sebbene la potenza degli speaker integrati sia discreta, come spesso accade su modelli dal design così sottile.

L’offerta nel dettaglio: sconto e cashback da non perdere

Questa promozione è particolarmente vantaggiosa perché combina uno sconto immediato applicato dal venditore con un’operazione di cashback promossa direttamente da LG. Il prezzo di listino di LG OLED AI B6E OLED55B6ELC è di 1.499€, ma grazie a questa offerta è possibile ottenerlo a una frazione del costo.

Ecco i dettagli della promozione:

Negozio: L’offerta è disponibile su MediaWorld .

L’offerta è disponibile su . Prezzo scontato: Il televisore è attualmente in vendita a 859,49€ .

Il televisore è attualmente in vendita a . Cashback LG: È possibile richiedere un rimborso di 200€ tramite la promozione ufficiale LG.

È possibile richiedere un rimborso di tramite la promozione ufficiale LG. Prezzo finale: Sottraendo il cashback, il costo effettivo del televisore scende a soli 659,49€.

Il risparmio totale è di oltre 839€ rispetto al prezzo di listino, con uno sconto effettivo che supera il 56%. Per ottenere il prezzo finale, è necessario acquistare il televisore su MediaWorld e successivamente richiedere il rimborso di 200€ direttamente sul sito ufficiale LG, seguendo la procedura indicata nella pagina della promozione. Data l’eccezionalità del prezzo, le scorte potrebbero essere limitate.

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