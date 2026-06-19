La sicurezza domestica è uno di quei capitoli in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, portando funzioni fino a poco tempo fa riservate ai sistemi professionali direttamente nelle case di tutti. Reolink, tra i marchi più apprezzati nel settore delle soluzioni di sorveglianza intelligente, ha deciso di aprire il Prime Day 2026 in anticipo, lanciando una campagna di offerte che rimarrà attiva fino al 28 giugno su una selezione ampia dei propri prodotti, con sconti che in alcuni casi toccano il 50%.

Il tratto distintivo che caratterizza quasi tutta la gamma Reolink è la scelta di non richiedere abbonamenti cloud obbligatori. In un mercato in cui sempre più produttori spingono verso piani mensili per accedere alle funzioni avanzate o anche solo per rivedere i video registrati, l’approccio del marchio di permettere l’archiviazione locale e la ricerca video basata sull’intelligenza artificiale senza costi ricorrenti è un vantaggio concreto che si riflette sul costo totale di proprietà nel lungo periodo. Non si paga una volta per il dispositivo e poi si continua a pagare per usarlo davvero. È una filosofia che riteniamo importante e che rende queste offerte ancora più interessanti di quanto i soli sconti percentuali possano comunicare.

Vediamo nel dettaglio i prodotti protagonisti di questa finestra promozionale, ciascuno con le proprie caratteristiche e il proprio periodo di validità dell’offerta. Ricordiamo che alcuni prodotti sono già in offerta, mentre per altri gli sconti saranno attivi solo dal 23 giugno. Trovate la data di validità a fianco di ciascuna offerta

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OMVI 3i PoE

Il prodotto più sofisticato della selezione è OMVI 3i PoE, una telecamera che risolve uno dei problemi storici dei sistemi di sorveglianza, ovvero il compromesso tra visione d’insieme e dettaglio. La risposta di Reolink è una soluzione a triplo obiettivo da 18 megapixel combinata con un obiettivo di tracciamento motorizzato pan-tilt, capace di muoversi in modo indipendente per seguire un soggetto mentre il grandangolare mantiene la visione complessiva dell’intera area monitorata. Le due prospettive, quella panoramica e quella ravvicinata, si mostrano contemporaneamente sullo schermo, senza dover scegliere tra l’una e l’altra.

A governare tutto è la piattaforma di intelligenza artificiale ReoNeura, con la funzione SyncTrack che aggancia automaticamente un oggetto o una persona in movimento e la segue senza interruzioni, anche quando si sposta rapidamente o cambia direzione, lasciando sempre attiva sullo sfondo la copertura a campo largo. La ricerca video basata sull’IA è locale e non richiede connessioni a server esterni, rendendo la consultazione delle registrazioni rapida e accessibile anche senza connessione internet. OMVI 3i PoE è disponibile sia in configurazione PoE, con alimentazione tramite cavo di rete, sia in versione Wi-Fi, offrendo flessibilità nella scelta in base al tipo di installazione e all’infrastruttura già presente.

PRIME DAY ⭐️ Reolink OMVI 3i PoE disponibile a 199,99 € (31% di sconto da 289,99 €). Offerta valida dal 23 al 28 giugno.

Altas PT Ultra con pannello solare

Per chi non vuole o non può portare un cavo di rete fino al punto di installazione, Reolink Altas PT Ultra con pannello solare rappresenta la risposta più completa del catalogo. Si tratta di una telecamera 4K dotata di copertura pan e tilt a 360°, completamente senza fili e alimentata dal sole grazie al pannello solare incluso nella confezione, che in abbinamento alla batteria interna da 20.000 mAh garantisce un’autonomia di lungo periodo senza necessità di accesso alla rete elettrica. È la soluzione ideale per sorvegliare cancelli, ingressi secondari, aree del giardino lontane dall’abitazione o qualsiasi punto esterno in cui la posa di un cavo sarebbe complicata o impossibile.

Una delle funzioni che distingue Altas dagli altri modelli della gamma è la preregistrazione, che consente di salvare automaticamente fino a 10 secondi di video precedenti al momento in cui il sensore di movimento scatta. Nella pratica, questo significa che anche un evento breve o improvviso, come il passaggio rapido di una persona o il momento esatto in cui qualcosa cade o si rompe, viene catturato completamente, senza il classico problema dei sistemi tradizionali che iniziano a registrare solo dopo aver rilevato il movimento e quindi perdono i fotogrammi iniziali dell’evento. La tecnologia ColorX garantisce immagini a colori anche in condizioni di scarsa luminosità notturna, mentre il rilevamento tramite intelligenza artificiale distingue persone, veicoli e animali dalle fonti di falsi allarmi come alberi in movimento o variazioni di luce.

PRIME DAY ⭐️ Reolink Altas PT Ultra con pannello solare disponibile a 149,99 € (25% di sconto da 199,99 €). Offerta valida fino al 28 giugno.

Argus PT Ultra con pannello solare

Per chi cerca una soluzione completamente autonoma a un prezzo più accessibile, Reolink Argus PT Ultra con pannello solare da 3W offre un set di funzioni di tutto rispetto nella sua fascia. La risoluzione è 4K a 8 megapixel, la copertura panoramica arriva a 355° in orizzontale e a 140° in verticale, e i faretti integrati garantiscono la visione notturna a colori, una caratteristica preziosa perché permette di vedere i dettagli cromatici degli elementi ripresi, come il colore di un’automobile o degli abiti di una persona, anche nelle ore buie, a differenza dei sistemi a infrarossi che restituiscono immagini in bianco e nero.

Come per Altas, il rilevamento tramite intelligenza artificiale distingue le categorie di oggetti rilevanti, persone, veicoli e animali domestici, con la possibilità di definire zone di rilevamento personalizzate per escludere dalla sorveglianza attiva aree della ripresa che generano falsi allarmi, come un albero che si muove con il vento o la strada pubblica oltre il cancello. L’alimentazione solare assicura continuità di funzionamento senza interventi manuali di ricarica, rendendo Argus PT Ultra una soluzione che, una volta installata, si gestisce praticamente da sola.

PRIME DAY ⭐️ Reolink Argus PT Ultra con pannello solare disponibile a 109,99 € (27% di sconto da 149,99 €). Offerta valida fino al 28 giugno.

TrackMix PoE

Reolink TrackMix PoE adotta un approccio diverso alla copertura dell’area monitorata rispetto all’OMVI 3i, ma altrettanto efficace. Il sistema si basa su un doppio obiettivo: uno cattura l’intera scena a campo largo in 4K, fornendo il contesto completo dell’area sorvegliata, mentre l’altro effettua uno zoom automatico sul soggetto in movimento per catturarne i dettagli ravvicinati, il volto di una persona, la targa di un veicolo, gli elementi distintivi di una situazione. Le due immagini vengono mostrate contemporaneamente sullo stesso schermo, in una visualizzazione picture-in-picture che permette di avere sempre sotto controllo sia il panorama sia il dettaglio senza dover passare manualmente da una modalità all’altra.

La connessione PoE offre due vantaggi pratici. Da un lato garantisce un’alimentazione costante e ininterrotta senza doversi preoccupare delle batterie, dall’altro elimina la variabilità della connessione wireless, spesso fonte di lag nelle trasmissioni video o di disconnessioni nei momenti meno opportuni. Per installazioni fisse su edifici, cancelli o ingressi principali, TrackMix PoE è la soluzione che garantisce la massima affidabilità nel tempo.

PRIME DAY ⭐️ Reolink TrackMix PoE disponibile a 139,99 € (30% di sconto da 199,99 €). Offerta valida dal 23 al 28 giugno

E1 4MP, meno di 24 euro per la sorveglianza domestica interna

Chiude la selezione Reolink E1 4MP, la proposta più accessibile del gruppo e forse quella con il rapporto tra prezzo e funzioni più sorprendente. A meno di 24 euro si porta a casa una telecamera da interno con risoluzione 4 megapixel, copertura pan e tilt a 360°, visione notturna a infrarossi, rilevamento intelligente del movimento con notifiche in tempo reale sullo smartphone e, dettaglio non scontato a questa fascia, audio bidirezionale per ascoltare e parlare direttamente attraverso la telecamera. È la soluzione perfetta per sorvegliare l’ingresso, la stanza dei bambini, il salone o il box mentre si è fuori casa, con una qualità d’immagine che permette di riconoscere le persone presenti e di ricevere un avviso immediato in caso di movimento rilevato.

Va sottolineato che per E1 4MP la finestra di sconto è più breve rispetto agli altri modelli, perché la promozione al 45% è disponibile solo fino al 26 giugno. Chi è interessato ha quindi meno giorni rispetto alle altre offerte per approfittare di questo prezzo.