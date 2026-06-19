Il momento giusto per entrare nel mondo degli smart ring è finalmente arrivato. Oura Ring 4, il wearable più desiderato e discusso del 2024, scende per la prima volta a un prezzo davvero interessante su Amazon, rappresentando un’opportunità imperdibile per chi cerca un monitoraggio della salute discreto, preciso e continuo. A differenza degli smartwatch, questo anello intelligente unisce un design elegante a una tecnologia di sensori all’avanguardia, offrendo una visione completa del proprio benessere senza l’ingombro di uno schermo al polso. L’attuale promozione lo rende ancora più accessibile, trasformando un dispositivo premium in un vero e proprio affare. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono unico e i termini di questa offerta limitata.

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Oura ring 4: tecnologia all’avanguardia in un design minimale

Oura Ring 4 si distingue nel panorama dei wearable per la sua capacità di racchiudere una tecnologia di altissimo livello in un formato incredibilmente compatto e raffinato. Il corpo dell’anello è realizzato in titanio anallergico, un materiale leggero e resistente che garantisce comfort anche se indossato 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Con uno spessore di circa 2.88mm e un peso che varia dai 3.3 ai 5.2 grammi a seconda della misura, ci si dimentica quasi di averlo al dito.

Il vero cuore del dispositivo risiede nella sua sensoristica avanzata. Oura Ring 4 è dotato di:

Sensori di temperatura corporea : misurano costantemente le variazioni della temperatura cutanea, fornendo dati preziosi per il monitoraggio del ciclo mestruale e l’individuazione precoce di eventuali stati di malessere.

: misurano costantemente le variazioni della temperatura cutanea, fornendo dati preziosi per il monitoraggio del ciclo mestruale e l’individuazione precoce di eventuali stati di malessere. Monitoraggio della frequenza cardiaca : rileva il battito cardiaco durante il giorno, la notte e durante l’attività fisica, offrendo un quadro completo della salute cardiovascolare.

: rileva il battito cardiaco durante il giorno, la notte e durante l’attività fisica, offrendo un quadro completo della salute cardiovascolare. Sensore per l’ossigenazione del sangue (SpO2): analizza i livelli di ossigeno nel sangue durante il sonno, un indicatore chiave per la qualità del riposo.

Questi dati, elaborati dagli algoritmi proprietari di Oura, si traducono in punteggi semplici e intuitivi per Sonno, Attività e Prontezza, aiutando gli utenti a comprendere come le proprie abitudini quotidiane influenzino il benessere generale. L’autonomia è un altro punto di forza eccezionale: la batteria garantisce fino a 8 giorni di utilizzo con una singola carica, surclassando la maggior parte degli smartwatch sul mercato. La piena compatibilità con dispositivi iOS e Android tramite l’app dedicata completa un pacchetto tecnologico di prim’ordine.

L’offerta su Amazon da non perdere

Questa promozione rende l’acquisto di Oura Ring 4 decisamente più vantaggioso. Il prezzo di listino ufficiale per la colorazione Nera è di 379€, ma grazie all’offerta attualmente attiva su Amazon, è possibile acquistarlo a soli 264€. Si tratta di un risparmio netto di oltre 100€, che corrisponde a uno sconto del 25% sul prezzo originale.

L’offerta si applica specificamente al modello Oura Ring 4 nella colorazione Nera e nella misura 9, ma è consigliabile verificare la disponibilità di sconti anche per altre taglie e finiture direttamente sulla pagina del prodotto. La spedizione è gestita da Amazon, garanzia di rapidità e affidabilità. È importante notare che, per sbloccare l’accesso a tutte le analisi approfondite e ai report personalizzati, è necessario sottoscrivere un abbonamento Oura Membership dal costo di 5,99$ al mese, un dettaglio da considerare nell’investimento complessivo. Data la popolarità del prodotto, è probabile che si tratti di una promozione a tempo limitato o valida fino a esaurimento scorte.

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