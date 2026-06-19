Chi si prende cura seriamente della propria salute lo sa bene: la vera fatica non è raccogliere i dati, ma metterli insieme. Un’app per il sonno, un’altra per l’allenamento, una terza per la nutrizione, un registro dei supplementi, un foglio di calcolo con gli esami del sangue. Ciascuno parla la propria lingua, nessuno parla con gli altri, e il lavoro di collegare i puntini ricade interamente sulla persona. È esattamente questa frammentazione che Luna punta a risolvere con LifeOS, la rinnovata piattaforma annunciata oggi dalla startup californiana insieme a un traguardo significativo: 100.000 iscrizioni alla lista d’attesa per il suo prossimo dispositivo, il Luna Band, non ancora disponibile al pubblico.

LifeOS non è un’applicazione per la salute nel senso tradizionale del termine. È, nelle parole di Luna stessa, un sistema operativo per il corpo, una piattaforma che aggrega in un unico piano giornaliero tutti i segnali biologici continui rilevati dal Luna Band, i dati contestuali della vita quotidiana e i marcatori ematici. Non un altro cruscotto da interpretare, ma un calendario del corpo organizzato attorno a un obiettivo scelto dall’utente, che affiora al momento giusto attraverso un segnale discreto al polso.

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Micro-app su un’unica base di dati condivisa

Il cuore di LifeOS è una libreria di micro-app per la salute, ciascuna specializzata in un dominio specifico: gestione dello stress, conteggio delle calorie, allenamento per la maratona, adattamento al fuso orario, pianificazione dei supplementi, monitoraggio delle condizioni croniche, integrazioni con servizi esterni e altro ancora. La caratteristica che le distingue dalle app tradizionali è la base comune su cui girano tutte: gli stessi segnali corporei continui, lo stesso contesto di vita, gli stessi marcatori ematici. Gli insight non si frammentano, ma si moltiplicano e si informano a vicenda. Il carico di allenamento influenza il piano nutrizionale, la qualità del sonno ridisegna i blocchi di concentrazione, i valori ematici entrano in ogni calcolo.

È una differenza fondamentale rispetto a qualsiasi ecosistema di app esistente, in cui la nutrizione non sa nulla del sonno e l’allenamento non sa nulla degli esami del sangue. Qui tutto confluisce in un’unica intelligenza condivisa, e il risultato è una giornata già pianificata invece di un insieme di raccomandazioni slegate da interpretare manualmente.

Una delle novità più ambiziose annunciate nel comunicato riguarda la possibilità, in arrivo prossimamente, di costruire le proprie micro-app. Gli utenti potranno creare moduli personalizzati su LifeOS, cuciti su obiettivi individuali, discipline sportive specifiche, condizioni di salute particolari o semplice curiosità personale, con accesso completo alla stessa base di segnali corporei, contesto e marcatori ematici che alimenta le micro-app native di Luna. Come ha spiegato Amit Khatri, fondatore di Luna, per decenni la vera intelligenza sulla salute è rimasta dietro due porte: specialisti costosi e software riservato. LifeOS punta ad aprirle entrambe, mettendo nelle mani di chiunque non soltanto una libreria di micro-app, ma la piattaforma sottostante con le chiavi per estenderla.

Luna Band, lista d’attesa e calendario di lancio

Il dispositivo su cui gira LifeOS è Luna Band, un braccialetto ancora avvolto nel riserbo sui dettagli tecnici specifici, ma che il comunicato descrive come la fonte di segnali corporei continui su cui si fonda l’intera piattaforma. Il traguardo delle 100.000 iscrizioni alla lista d’attesa è significativo, soprattutto considerando che la domanda supera già di gran lunga il numero di accessi anticipati disponibili per la prima tornata.

Il Drop 1, il primo rilascio del prodotto, sarà su invito e deliberatamente limitato. Chi è già nella lista d’attesa può aumentare le proprie possibilità di accesso attraverso il programma di referral, invitando altri utenti a iscriversi. I preordini apriranno il 4 luglio 2026, mentre le spedizioni del Drop 1 inizieranno il 31 luglio 2026.

Sul fronte economico, Luna ha scelto un modello senza abbonamento: ogni insight, ogni micro-app e ogni piano sono inclusi con il Band. I rilasci futuri potrebbero introdurre accessi a livelli per gli utenti più intensivi, ma la piattaforma base resterà gratuita dopo l’acquisto del dispositivo. È una posizione netta che si distingue da molti concorrenti nel mondo dei wearable per la salute, dove l’abbonamento mensile è diventato quasi la norma.

Chi volesse aggiungersi alla lista d’attesa può farlo direttamente qui.