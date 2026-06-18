Un robot aspirapolvere top di gamma, con specifiche da primo della classe, raramente scende sotto la soglia dei 600€. Roborock Qrevo Curv 2 Flow rompe oggi questa barriera con un’offerta che lo porta a un prezzo quasi dimezzato. Parliamo di un dispositivo che non scende a compromessi, con una potenza di aspirazione di 20.000 Pa e un sistema di lavaggio autopulente, ora disponibile a una cifra che lo rende estremamente competitivo. Questa promozione su Amazon rappresenta un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chi cerca il massimo della tecnologia per la pulizia domestica a un costo accessibile. Analizziamo nel dettaglio le specifiche e i termini di questa offerta imperdibile.

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Roborock Qrevo Curv 2 Flow: potenza da 20.000 pa e intelligenza artificiale

Roborock Qrevo Curv 2 Flow si posiziona come una soluzione di pulizia domestica di fascia alta, progettata per offrire prestazioni eccezionali con il minimo intervento manuale. Le sue caratteristiche tecniche lo distinguono nettamente da molti concorrenti, soprattutto se si considera il prezzo a cui viene proposto con questa promozione. La scheda tecnica parla chiaro: questo non è un semplice robot aspirapolvere, ma un vero e proprio assistente per la pulizia intelligente.

I suoi punti di forza sono numerosi e ben definiti:

Potenza di Aspirazione HyperForce®: Il cuore del sistema è un motore capace di generare una suzione di ben 20.000 Pa . Questo valore, tra i più alti sul mercato, garantisce una pulizia profonda non solo sui pavimenti duri, ma soprattutto sui tappeti, dove riesce a estrarre polvere, peli di animali e detriti annidati tra le fibre.

Il cuore del sistema è un motore capace di generare una suzione di ben . Questo valore, tra i più alti sul mercato, garantisce una pulizia profonda non solo sui pavimenti duri, ma soprattutto sui tappeti, dove riesce a estrarre polvere, peli di animali e detriti annidati tra le fibre. Rullo Autopulente da 270mm: A differenza dei sistemi di lavaggio tradizionali, il Qrevo Curv 2 Flow utilizza un rullo che si autopulisce in tempo reale durante il funzionamento. Questo assicura che il pavimento venga sempre lavato con un panno pulito, evitando la ridistribuzione dello sporco e garantendo un’igiene superiore.

A differenza dei sistemi di lavaggio tradizionali, il utilizza un rullo che si autopulisce in tempo reale durante il funzionamento. Questo assicura che il pavimento venga sempre lavato con un panno pulito, evitando la ridistribuzione dello sporco e garantendo un’igiene superiore. Protezione Intelligente per Tappeti: Grazie a sensori avanzati, il robot rileva automaticamente la presenza di tappeti. Quando ciò accade, solleva il rullo di lavaggio di 15 mm , evitando di bagnarli e aumentando contemporaneamente la potenza di aspirazione per una pulizia più efficace.

Grazie a sensori avanzati, il robot rileva automaticamente la presenza di tappeti. Quando ciò accade, solleva il rullo di lavaggio di , evitando di bagnarli e aumentando contemporaneamente la potenza di aspirazione per una pulizia più efficace. Navigazione AI e Videochiamata: Il sistema di navigazione basato sull’intelligenza artificiale permette al robot di mappare con precisione gli ambienti e di evitare ostacoli con grande efficacia. La funzione di videochiamata è una caratteristica unica che consente di monitorare la casa da remoto e interagire attraverso il robot.

Il sistema di navigazione basato sull’intelligenza artificiale permette al robot di mappare con precisione gli ambienti e di evitare ostacoli con grande efficacia. La funzione di è una caratteristica unica che consente di monitorare la casa da remoto e interagire attraverso il robot. Stazione Multifunzionale: La base di ricarica non si limita a ricaricare la batteria. Svuota automaticamente il contenitore della polvere, lava e asciuga il rullo di lavaggio, e riempie il serbatoio dell’acqua, rendendo la manutenzione un’operazione quasi del tutto automatizzata.

Per ulteriori dettagli:

Un crollo di prezzo da non perdere

L’offerta attualmente attiva su Amazon rende l’acquisto del Roborock Qrevo Curv 2 Flow un vero affare. Il prezzo di listino di questo dispositivo è di 899€, una cifra giustificata dalla tecnologia avanzata che integra. Tuttavia, grazie a una combinazione di sconti, è possibile acquistarlo a un prezzo finale di soli 519€.

Questo si traduce in un risparmio netto di 380€, che corrisponde a uno sconto di oltre il 42% sul prezzo originale. Per ottenere questo prezzo, è necessario seguire due semplici passaggi. Prima di tutto, bisogna cliccare sul coupon da 50€ presente direttamente sulla pagina del prodotto su Amazon. Successivamente, in fase di checkout, si dovrà inserire il codice sconto TTANDROID5 nell’apposito campo per applicare un ulteriore ribasso di 30€.

L’offerta è venduta e spedita da Roborock Official EU tramite la piattaforma Amazon, garantendo così affidabilità, rapidità nella consegna e un’eccellente assistenza post-vendita. È importante sottolineare che promozioni di questa entità sono spesso limitate nel tempo e soggette alla disponibilità delle scorte.

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