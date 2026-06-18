Quando si parla di Midjourney, il pensiero va immediatamente alla celebre piattaforma di generazione di immagini tramite intelligenza artificiale, una delle realtà che più hanno contribuito alla diffusione dell’IA generativa negli ultimi anni. L’azienda tuttavia, ha deciso di sorprendere tutti con un annuncio che si allontana completamente dal proprio settore di riferimento e che guarda invece a un ambito tanto affascinante quanto complesso, ovvero quello della salute.

Nelle scorse ore infatti, Midjourney ha presentato ufficialmente Midjourney Medical, un progetto che punta a reinventare il rapporto tra le persone e il monitoraggio del proprio corpo attraverso una nuova tecnologia di imaging basata sugli ultrasuoni; l’idea è quella di realizzare uno scanner capace di effettuare una scansione corporea completa in circa 60 secondi, raccogliendo una quantità enorme di dati e trasformandoli in una mappa tridimensionale ad alta definizione dell’organismo.

Si tratta di una visione estremamente ambiziosa che combina sensori avanzati, intelligenza artificiale, potenza computazionale e persino strutture dedicate al benessere, in un progetto che la stessa azienda descrive come uno di più importanti e visionari mai avviati.

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Come funziona il nuovo Midjourney Scanner

Alla base del progetto troviamo il cosiddetto Midjourney Scanner, una struttura che, almeno nelle intenzioni dell’azienda, dovrebbe essere in grado di offrire un livello di dettaglio paragonabile a quello delle moderne risonanze magnetiche, ma con tempi di acquisizione drasticamente inferiori.

L’esperienza immaginata da Midjourney è molto diversa da quella di qualsiasi esame diagnostico tradizionale, l’utente entra infatti in una sorta di piscina poco profonda illuminata da una caratteristica luce dorata e si posiziona su una piattaforma mobile; quest’ultima inizia poi a scendere lentamente nell’acqua, attraversando un anello costituito da circa mezzo milione di microscopici elementi.

Ognuno di questi elementi è in grado di comportarsi sia come un minuscolo altoparlante sia come un microfono, generando e ricevendo onde ultrasoniche milioni di volte al secondo. Midjourney paragona il funzionamento del sistema a quello dell’ecolocalizzazione utilizzata dai delfini: gli ultrasuoni attraversano il corpo da molteplici angolazioni e, osservando come le onde vengono modificate da diversi tessuti, il sistema riesce a ricostruire ciò che si trova all’interno dell’organismo.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, l’intera procedura dovrebbe richiedere meno di un minuto: l’utente entra nella vasca, viene immerso gradualmente, completa la scansione ed esce dall’acqua con l’esame terminato.

Una quantità enorme di dati elaborata grazie all’intelligenza artificiale

Uno degli aspetti più impressionanti del progetto riguarda la mole di dati generata durante il processo. Midjourney spiega che i sensori producono terabyte di informazioni ogni secondo e che l’enorme quantità di dati raccolta viene trasferita a potenti cluster computazionali incaricati di trasformare le onde ultrasoniche in immagini tridimensionali. L’azienda sostiene che ogni secondo di scansione potrebbe generare una quantità di informazioni paragonabili a centinaia di ore di video in alta definizione.

A questo punto entra in gioco l’intelligenza artificiale, che non si limita a ricostruire le immagini ma interviene anche nella segmentazione automatica delle varie parti del corpo. I modelli IA vengono utilizzati per identificare strutture anatomiche, distinguere differenti tipologie di tessuti e creare una rappresentazione digitale dettagliata dell’organismo.

Le immagini pubblicate da Midjourney mostrano già alcune ricostruzioni preliminari di sezioni corporee e modelli volumetrici tridimensionali che, almeno sulla carta, dimostrano le potenzialità della tecnologia.

L’obbiettivo finale non è però soltanto ottenere una fotografia istantanea dello stato di salute di una persona, la società immagina un sistema che permetta di osservare come il corpo cambia nel tempo, confrontando i risultati di scansioni effettuate a distanza di settimane o mesi e individuando eventuali variazioni prima che possano trasformarsi in problemi più seri.

Midjourney vuole trasformare le scansioni in un’abitudine quotidiana

Uno dei concetti più interessanti emersi dall’annuncio riguarda il modo in cui l’azienda intende integrare questa tecnologia nella vita delle persone.

Secondo Midjourney infatti, gli esami diagnostici tradizionali vengono spesso percepiti come qualcosa da effettuare solo in presenza di sintomi o necessità specifiche; la società ritiene invece che, in futuro, il monitoraggio del corpo potrebbe diventare molto più frequente e naturale, quasi alla stregua di una normale attività di benessere.

Proprio per questo motivo il progetto è accompagnato da una seconda iniziativa chiamata Midjourney Spa.

Nasce Midjourney Spa: benessere e diagnostica nello stesso luogo

Parallelamente allo sviluppo degli scanner, l’azienda ha annunciato la realizzazione di una rete di spa dedicate. La prima struttura dovrebbe aprire nel cuore di San Francisco nel corso del 2027 e fungerà da banco di prova per questo nuovo approccio.

Nella visione di Midjourney, queste strutture saranno dotate di vasche idromassaggio, saune, piscine fredde e ambienti progettati per offrire un’esperienza rilassante e piacevole. Le scansioni corporee diventeranno così una sorta di attività integrata all’interno del percorso benessere.

L’idea è semplice quanto particolare, invece di recarsi in una clinica per sottoporsi a controlli occasionali, gli utenti potrebbero frequentare regolarmente una spa e raccogliere nel frattempo dati sul proprio stato di salute quasi senza pensarci.

Si tratta di un approccio decisamente insolito, che prova ad abbattere la barriera psicologica spesso associata agli esami medici, trasformando il monitoraggio del corpo in un’attività ordinaria e accessibile.

Una roadmap che guarda già al 2031

Naturalmente il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali e ci sono numerosi ostacoli da superare prima che possa diventare una realtà commerciale. Nel corso dei prossimi dodici mesi Midjourney prevede di concentrarsi sul miglioramento degli algoritmi e dell’hardware, oltre che sulla costruzione di un primo centro di ricerca dedicato alla sperimentazione della tecnologia. Successivamente arriveranno scanner di seconda e terza generazione, con hardware sempre più specializzato e prestazioni superiori.

L’azienda sottolinea inoltre che l’approvazione da parte delle autorità regolatorie rappresenterà uno degli aspetti più delicati dell’intero percorso, per ogni nuova funzionalità diagnostica sarà infatti necessario ottenere le necessarie autorizzazioni sanitarie, motivo per cui inizialmente il sistema potrebbe limitarsi a fornire informazioni relative alla composizione corporea e ad altri parametri non diagnostici.

Nonostante queste difficoltà, la roadmap presentata è estremamente ambiziosa, entro il 2031 Midjourney punta a disporre di oltre 50.000 scanner distribuiti in tutto il mondo, con una capacità teorica fino a un miliardo di scansioni al mese.

Secondo le stime condivise dall’azienda, una maggiore disponibilità di dati sul corpo umano potrebbe favorire diagnosi più tempestive, una migliore prevenzione e una riduzione significativa sia dei costi sanitari sia della mortalità legata a numerose patologie.

Naturalmente si tratta, almeno per il momento, di obbiettivi e proiezioni che dovranno essere dimostrati sul campo, tuttavia, l’annuncio lascia intuire quanto Midjourney stia cercando di espandere il proprio ruolo oltre l’intelligenza artificiale generativa, entrando in uno dei settori più complessi e strategici dei prossimi decenni.

Se il progetto dovesse mantenere anche solo una parte delle promesse presentate oggi, potremmo trovarci di fronte a una delle applicazioni più insolite e ambiziose dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie di imaging degli ultimi anni. Gli utenti, tuttavia, dovranno pazientare ancora un po’ prima di capire se questa visione futuristica riuscirà davvero a trasformarsi in una realtà concreta.