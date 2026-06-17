Il momento giusto per aggiornare il proprio salotto con un televisore di ultima generazione è finalmente arrivato. LG QNED AI MiniLED 65 Serie QNED7EB 65QNED7EB3C, un modello del 2026 che combina le tecnologie più avanzate del settore, è protagonista di un’offerta davvero notevole. Parliamo di un dispositivo che si posiziona nella fascia alta del mercato ma che, grazie a questa promozione, diventa accessibile a un prezzo decisamente più contenuto, con uno sconto del 25% sul listino. Questa è un’opportunità eccellente per chi cerca una qualità visiva senza compromessi, unita a funzionalità smart all’avanguardia, senza dover svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa imperdibile promozione.

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LG TVQNED7EB: quando MiniLED e AI ridefiniscono l’immagine

Il modello LG QNED AI MiniLED 65 Serie QNED7EB 65QNED7EB3C non è un semplice televisore 4K, ma un vero e proprio concentrato di tecnologia. Il cuore del dispositivo è il suo pannello da 65 pollici con tecnologia QNED MiniLED. Questa combinazione permette di raggiungere un livello di luminosità e contrasto nettamente superiore ai tradizionali TV LED. I MiniLED, essendo molto più piccoli e numerosi, consentono un controllo della retroilluminazione estremamente preciso, garantendo neri profondi e un effetto HDR vibrante. A questo si aggiunge la tecnologia Quantum Dot NanoCell, che assicura una riproduzione cromatica fedele, raggiungendo il 100% del volume colore.

A gestire il tutto c’è un processore potenziato dall’Intelligenza Artificiale, che analizza e ottimizza in tempo reale sia le immagini che l’audio, adattandoli al tipo di contenuto visualizzato. Il sistema operativo è il collaudato webOS, qui arricchito con l’integrazione nativa di assistenti AI come Gemini e Copilot, rendendo l’interazione ancora più intuitiva e intelligente tramite l’AI Magic Remote incluso. Anche gli appassionati di gaming troveranno pane per i loro denti: il televisore supporta il Gaming VRR (Variable Refresh Rate) a 60Hz, una funzione essenziale per ottenere sessioni di gioco fluide e prive di artefatti visivi come il tearing.

Le principali specifiche tecniche includono:

Schermo: 65 pollici, 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel)

65 pollici, 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel) Tecnologia Pannello: QNED con retroilluminazione MiniLED

QNED con retroilluminazione MiniLED Sistema Operativo: webOS con AI (Gemini e Copilot integrati)

webOS con AI (Gemini e Copilot integrati) Audio: Pieno supporto a formati audio immersivi come Dolby Atmos

Pieno supporto a formati audio immersivi come Dolby Atmos Connettività: Porte HDMI e USB multiple, Wi-Fi e Bluetooth

Porte HDMI e USB multiple, Wi-Fi e Bluetooth Design: Linear Flow, con cornici sottili e un’estetica moderna ed elegante

Un prezzo che fa la differenza: i dettagli dell’offerta

L’opportunità di acquistare questo gioiello tecnologico a un prezzo vantaggioso arriva direttamente da Amazon. L’offerta attuale permette di portare a casa il televisore LG QNED AI MiniLED 65 Serie QNED7EB 65QNED7EB3C a un costo decisamente competitivo, che ne esalta ulteriormente il rapporto qualità/prezzo. I numeri parlano chiaro e rendono questa promozione particolarmente allettante per chiunque stesse valutando un upgrade del proprio setup di intrattenimento domestico.

Vediamo nel dettaglio i termini economici dell’offerta:

Prezzo di listino: 899€

899€ Prezzo in offerta: 672€

Risparmio effettivo: 227€

Sconto percentuale: 25%

Questa promozione è disponibile su Amazon, con tutti i vantaggi legati alla logistica e all’assistenza clienti della piattaforma. È importante sottolineare che offerte di questo tipo su modelli così recenti e performanti tendono a non durare a lungo, essendo spesso legate alla disponibilità limitata delle scorte. Il prezzo di 672€ posiziona questo TV da 65 pollici in una fascia di mercato estremamente aggressiva, rendendolo una delle scelte più valide del momento.

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