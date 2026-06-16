Guarda le specifiche del MOVA Z60 Ultra Roller Standalone e poi guarda il prezzo a cui è sceso su Amazon: 300 euro di differenza rispetto al listino non capitano tutti i giorni. Un robot aspirapolvere e lavapavimenti con tecnologie di questa portata che si avvicina alla soglia dei 600 euro è una di quelle offerte che meritano attenzione immediata, soprattutto considerando cosa include a quel prezzo.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

MOVA Z60 Ultra Roller Standalone: quando le tecnologie premium incontrano la pulizia autonoma

Con 26.000 Pa di potenza di aspirazione, MOVA Z60 Ultra Roller Standalone si colloca tra i robot più potenti nella sua categoria. Ma la forza bruta è solo uno degli elementi del quadro complessivo.

Il sistema di lavaggio HydroForce è forse la caratteristica più distintiva: eroga acqua pulita in modo continuo sul rullo e applica una pressione di 4.100 Pa verso il basso, simulando il gesto del lavaggio manuale per rimuovere le macchie più ostinate dai pavimenti duri. Non si tratta di una semplice passata umida, ma di un ciclo di lavaggio vero e proprio.

Sul fronte della navigazione, la tecnologia FlexScope integra una torretta LiDAR retrattile che abbassa l’altezza totale del robot a soli 96 mm, consentendo il passaggio sotto i mobili bassi che altri robot non riescono a raggiungere. Il sistema MaxiReach completa il quadro, garantendo copertura nelle aree angolate e negli spazi più stretti.

Altrettanto rilevante è la tecnologia AutoShield: rileva automaticamente tappeti e moquette e solleva il rullo lavapavimenti di 14 mm, coprendolo con una protezione che impedisce di bagnare le superfici tessili. Nessuna configurazione manuale necessaria.

Per chi convive con animali domestici o capelli lunghi, il triplo meccanismo antigroviglio gestisce filamenti fino a 30 cm di lunghezza, con una capacità dichiarata di cattura del 99,99% di capelli e detriti. Il sistema StepMaster 2.0 permette di superare gradini singoli fino a 4,8 cm e ostacoli combinati fino a 8 cm, rendendo il robot adatto a qualsiasi layout domestico.

La batteria da 6.400 mAh supporta sessioni di pulizia prolungate, mentre il sistema a doppio serbatoio DuoSolution (600 ml totali) permette di alternare tra detergente standard e detergente specializzato, configurabile direttamente dall’app MOVAhome.

Riepilogo rapido delle specifiche principali:

Aspirazione: 26.000 Pa

26.000 Pa Batteria: 6.400 mAh

6.400 mAh Altezza minima: ~96 mm (radar abbassato)

~96 mm (radar abbassato) Superamento ostacoli: fino a 8 cm

fino a 8 cm Sollevamento mocio: 14 mm (AutoShield)

14 mm (AutoShield) Capacità serbatoio: 600 ml (doppio, DuoSolution)

600 ml (doppio, DuoSolution) Controllo: App MOVAhome via Wi-Fi

Per un’analisi approfondita di tutte le funzionalità e delle prestazioni reali, puoi consultare la nostra recensione completa del MOVA Z60 Ultra Roller.

Trecento euro di risparmio su Amazon: i dettagli dell’offerta

Su Amazon.it, MOVA Z60 Ultra Roller Standalone è disponibile a 599,00€ rispetto al prezzo precedente di 899,00€ (e 1.299€ di listino), con uno sconto del 33% che equivale a un risparmio netto di 300 euro. L’offerta è riservata ai clienti Prime essendo una offerta di anticipo Prime Day che come sappiamo si terrà dal 23 al 26 giugno 2026.

A questo prezzo, il confronto con la concorrenza nella stessa fascia diventa molto favorevole: difficile trovare altrove un robot con LiDAR retrattile, lavaggio attivo HydroForce e protezione automatica dei tappeti sotto i 600 euro. La spedizione è gratuita. L’offerta riguarda la variante Standalone che include comunque la stazione base con auto-svuotamento e lavaggio automatico del mocio, quindi nessun compromesso sulla gestione autonoma quotidiana.

A questo prezzo, il confronto con la concorrenza nella stessa fascia diventa molto favorevole: difficile trovare altrove un robot con LiDAR retrattile, lavaggio attivo HydroForce e protezione automatica dei tappeti sotto i 600 euro.

Per non perdere offerte come questa in tempo reale, vale la pena iscriversi al canale PrezziTech, dedicato alle migliori promozioni sulla tecnologia, e ad ErroriBomba per segnalazioni di errori di prezzo e sconti fuori dal comune su qualsiasi categoria di prodotto.