L’estate è oramai alle porte, e non c’è niente di meglio che qualcosa di fresco per cercare di mitigare le alte temperature che questa stagione si porta con sè. Proprio a tal proposito, Ninja ha recentemente lanciato Slushi XL e Slushi Max, le sue nuove macchine pensate per le granite e i frozen drink: scopriamole insieme nel dettaglio, con un occhio di riguardo alle loro principali funzionalità.

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Ninja Slushi XL e Slushi Max: specifiche, disponibilità e prezzi

Per ovviare alla necessità di reperire bevande fresche e ghiacciate senza uscire fuori di casa, Ninja propone Sushi XL e Sushi Max, i suoi nuovi macchinari specializzati nella produzione di frozen drink e granite di ogni tipo e gusto, garantendo un livello pressochè paragonabile a quello di un locale professionale per qualità e consistenza.

Partiamo prima di tutto da Ninja Slushi XL, che dalla sua offre un recipiente da 3,7 litri, un volume ideale (e più che sufficiente, a ben vedere) per l’esperienza d’uso quotidiana. Per chi avesse necessità maggiori, invece, Ninja propone Slushi Max, che presenta un recipiente da 4,4 litri, perfetto nelle situazioni in cui si hanno più ospiti a casa.

Il minimo denominator comune di entrambi i nuovi macchinari di Ninja è rappresentato dalle diverse funzionalità che propongono, tra cui in particolare Frozen Juice, Cocktail, Cocktail Max, Granita e Milkshake, in modo da adattarsi ai gusti e alle preferenze di ciascun commensale.

A questi sopracitati si aggiunge poi la modalità SlushAssist, che dalla sua è in grado di rilevare automaticamente gli ingredienti inseriti e contenuti all’interno del recipiente, per regolare le impostazioni e dare vita a granite, senza la necessità di intervenire in manuale. C’è anche un occhio di riguardo alla pulizia dell’ambiente di utilizzo, grazie alla presenza di un pratico vassoio raccogli gocce che permette di pulire il piano con estrema facilità e rapidità a seguito di ogni preparazione.

Per chi fosse eventualmente interessato all’acquisto, Ninja Slushi Max sarà disponibile alla vendita a breve ad un prezzo consigliato di 349,99 euro, mentre il modello Ninja Slushi Max verrà proposto ad un prezzo di 329,99 euro, entrambi sul sito ufficiale della compagnia produttrice, con diverse colorazioni tra cui scegliere in base ai propri gusti personali.