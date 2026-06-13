Quando si parla di archiviazione dati in mobilità, la parola d’ordine è sicurezza. LaCie, con la sua iconica linea Rugged, ha costruito una reputazione basata proprio sulla resistenza e l’affidabilità. Oggi, il modello LaCie Rugged USB-C da 1TB diventa un’opportunità imperdibile, crollando di prezzo su Amazon con uno sconto del 46%. Un’occasione eccellente per mettere al sicuro i propri file senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo dispositivo e i termini dell’offerta.

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LaCie Rugged USB-C 1TB: la fortezza portatile per i vostri dati

Il LaCie Rugged USB-C da 1TB non è un semplice hard disk esterno, ma un vero e proprio compagno di viaggio progettato per resistere alle condizioni più avverse. Il suo design iconico, con la caratteristica guaina protettiva arancione, non è solo un vezzo estetico: garantisce una protezione certificata contro cadute da un’altezza massima di 1,2 metri e una resistenza allo schiacciamento fino a una tonnellata. Inoltre, è resistente alla pioggia, rendendolo ideale per fotografi, videomaker e professionisti che lavorano spesso all’aperto e non possono permettersi di perdere i propri dati a causa di un imprevisto.

Sotto la scocca corazzata si nasconde un hard disk da 1 TB, uno spazio più che sufficiente per archiviare migliaia di foto in alta risoluzione, ore di video o interi progetti di lavoro. La connettività è un altro punto di forza. La porta USB-C assicura la piena compatibilità con i più moderni Mac e PC, garantendo velocità di trasferimento fino a 130 MB/s. Per chi utilizza dispositivi meno recenti, LaCie ha pensato a tutto: nella confezione è incluso un adattatore USB 3.0, eliminando qualsiasi problema di compatibilità e rendendo il drive estremamente versatile.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Capacità: 1 TB

1 TB Tipo di archiviazione: HDD (Hard Disk Drive)

HDD (Hard Disk Drive) Interfaccia: USB-C (compatibile con USB 3.0 tramite adattatore incluso)

USB-C (compatibile con USB 3.0 tramite adattatore incluso) Velocità di trasferimento: Fino a 130 MB/s

Fino a 130 MB/s Resistenza: Cadute (1,2 m), schiacciamento (1 tonnellata), pioggia

Cadute (1,2 m), schiacciamento (1 tonnellata), pioggia Compatibilità: Windows e Mac

Windows e Mac Alimentazione: Autoalimentato tramite porta USB, non richiede alimentatore esterno.

Nonostante non raggiunga le velocità di un SSD, il suo punto di forza risiede nell’incredibile affidabilità e robustezza, caratteristiche che, a questo prezzo, lo rendono una scelta quasi obbligata per chi cerca la massima sicurezza per i propri file.

Un prezzo che non teme urti: i dettagli dell’offerta

L’offerta attualmente disponibile su Amazon è di quelle da non lasciarsi sfuggire. Il prezzo di listino del LaCie Rugged USB-C 1TB è di 165,99€, ma grazie a questa promozione è possibile acquistarlo a soli 89,99€. Si tratta di un risparmio netto di ben 76€, che corrisponde a uno sconto eccezionale del 46%. Un taglio di prezzo così netto posiziona questo hard disk rugged in una fascia di mercato estremamente aggressiva, rendendolo accessibile a un pubblico molto più vasto.

L’offerta è valida sul modello da 1TB venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi legati alla logistica e all’assistenza clienti del colosso dell’e-commerce. Non sono richiesti coupon o codici sconto: il prezzo è già applicato direttamente sulla pagina del prodotto. È importante sottolineare che promozioni di questa entità su prodotti LaCie non sono frequentissime e tendono a esaurire rapidamente le scorte disponibili. Per chiunque fosse alla ricerca di una soluzione di storage esterna ultra-resistente, questo è il momento ideale per procedere all’acquisto.

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