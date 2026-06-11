C’è un piccolo paradosso nella cura della casa: vogliamo pavimenti splendenti, ma cerchiamo soluzioni che ci tolgano la fatica invece di aggiungerla. Su questa esigenza si inserisce Rowenta X-Clean 12, la nuova lavapavimenti 2 in 1 presentata oggi dal marchio del Groupe SEB. La promessa è quella di una pulizia quotidiana potente ma senza sforzo, capace di gestire in un solo passaggio aspirazione e lavaggio, e di adattarsi a sporco di ogni tipo, bagnato, asciutto, peli e capelli sparsi sul pavimento.

I numeri che il brand mette in primo piano raccontano bene l’ambizione del prodotto. X-Clean 12 abbina un’aspirazione da 21 Kpa a una pulizia intensiva da 550 giri al minuto, con un’autonomia che arriva fino a 65 minuti. A rendere efficace ogni passata contribuisce la distribuzione intelligente del detergente, pensata per garantire un risultato ottimale senza che l’utente debba preoccuparsi del dosaggio.

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Schermo intelligente, design reclinabile e cinque modalità

Uno degli elementi che caratterizzano X-Clean 12 è lo schermo LCD intelligente dotato di un sistema di animazione 3D che accompagna l’utente passo dopo passo. Il display mostra, ad esempio, il conto alla rovescia per il ciclo di autopulizia e asciugatura, e restituisce gli avvisi di manutenzione, trasformando un’attività potenzialmente macchinosa in un percorso guidato. A questa comodità si aggiunge il design reclinabile a 180°, che insieme alla spazzola a triplo bordo permette di raggiungere anche i punti più difficili, come gli spazi sotto i mobili.

La versatilità passa dalle cinque modalità di pulizia disponibili: silenziosa, aspirazione liquidi, superfici legnose, automatica e MAX. A queste si affianca un serbatoio dedicato con dosaggio automatico intelligente del detergente, che fa splendere i pavimenti evitando al tempo stesso lo spreco di prodotto. È il tipo di accortezza che, alla lunga, incide tanto sul risultato quanto sui costi di gestione.

Capitolo capelli e peli, da sempre il punto dolente di qualsiasi sistema di pulizia. Rowenta interviene su due fronti: un pettine integrato nella testina aiuta a sbrogliare i capelli sulle superfici durante l’uso, mentre la tecnologia Clean Cut, presente nella base di ricarica, li rimuove grazie a una lama integrata. In questo modo il problema viene affrontato sia mentre si pulisce, sia nella fase di manutenzione del dispositivo.

Leggerezza, auto-propulsione e igiene ad alta temperatura

Sul fronte della maneggevolezza, Rowenta X-Clean 12 fa leva su due elementi. Il rullo ad auto-propulsione è studiato per accompagnare il movimento e rendere le pulizie meno faticose, mentre il peso percepito in mano, dichiarato in 0,8 kg, alleggerisce concretamente l’esperienza d’uso senza sacrificare le prestazioni.

C’è infine un aspetto che spesso viene trascurato ma che fa la differenza nel tempo: la pulizia del prodotto stesso. Una volta terminate le pulizie domestiche, X-Clean 12 avvia un ciclo di pulizia profonda e asciugatura a 90°C, una manutenzione completa ad alta temperatura pensata per garantire igiene e prestazioni ottimali del rullo. È la risposta al classico problema dei sistemi di lavaggio, dove il rullo umido tende a trattenere odori e residui se non viene asciugato a dovere.

Rowenta X-Clean 12 ha un prezzo raccomandato al pubblico di 599,99€, con prezzo e disponibilità soggetti a variazioni. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale rowenta.it. Fondato in Germania nel 1909 e oggi parte del Groupe SEB, il marchio porta avanti con questo prodotto la propria tradizione nell’home cleaning, puntando su un mix di potenza, automazione e attenzione alla manutenzione che mira a semplificare la cura quotidiana dei pavimenti.