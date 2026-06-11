Il governo britannico ha presentato oggi, in apertura della London Tech Week, un piano da 1,1 miliardi di sterline, circa 1,47 miliardi di dollari, per costruire una capacità di calcolo dedicata all’intelligenza artificiale interamente domestica e per sostenere le aziende nazionali che progettano semiconduttori. È una mossa che riflette una convinzione sempre più diffusa tra i governi, ovvero che nell’era dell’IA l’accesso a una potenza di calcolo sovrana conti tanto quanto l’innovazione software, e che dipendere interamente da infrastrutture e chip stranieri sia un rischio strategico che il Regno Unito non vuole più correre.

Il messaggio politico è stato sintetizzato in una formula che il governo ha già usato in passato, ovvero che il Regno Unito deve essere un produttore di IA, non semplicemente un consumatore di IA. Tradotto in pratica, significa avere la capacità di progettare i propri chip, costruire i propri supercomputer e far crescere sul proprio territorio le aziende hardware che oggi nascono quasi esclusivamente negli Stati Uniti e in Asia.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

I numeri del piano, dal supercomputer ai chip per le startup

Il cuore dell’AI Hardware Plan, presentato dalla Technology Secretary Liz Kendall, è un nuovo supercomputer nazionale da 750 milioni di sterline, la cui entrata in funzione è prevista per il 2030. Utilizzerà un sistema a chip misto, combinando processori già collaudati con processori di nuova generazione, una scelta che bilancia affidabilità immediata e innovazione futura.

Di questo budget, 400 milioni di sterline saranno destinati ai chip di prossima generazione. La cifra si articola ulteriormente, con 150 milioni destinati all’acquisto di chip per l’inferenza, da comprare già quest’estate da aziende britanniche, mentre i restanti 250 milioni andranno verso processori più specializzati man mano che le tecnologie matureranno. L’impegno sui 150 milioni per i chip da acquistare subito dalle startup britanniche è particolarmente significativo, perché rappresenta una garanzia di domanda per le giovani aziende del settore, quel committente sicuro che spesso fa la differenza tra un’impresa che decolla e una che muore prima di scalare. Il primo ministro Keir Starmer lo ha definito un’opportunità generazionale per alcune delle startup più promettenti del Paese.

Accanto al supercomputer, il piano prevede la creazione di un nuovo fondo guidato dalla società di venture capital statunitense Playground Global, sostenuto fino a 150 milioni di sterline dalla British Business Bank. Si tratta del più grande investimento mai effettuato dalla banca pubblica britannica in un singolo fondo, un segnale della serietà dell’impegno. Come parte dell’accordo, Playground Global aprirà nel Regno Unito il suo primo ufficio al di fuori degli Stati Uniti, portando competenze ed esperienza della Silicon Valley direttamente sul territorio britannico.

A completare il quadro ci sono altri due capitoli. Un programma di innovazione hardware da 120 milioni di sterline finanzierà le aziende britanniche per progettare, sviluppare e testare chip innovativi. E 45 milioni di sterline di nuovi fondi per la formazione porteranno a 80 milioni il totale del supporto governativo alle competenze nel settore dell’hardware per l’IA, perché senza ingegneri qualificati nessun piano industriale può reggere nel tempo.

Una strategia che parte da lontano e guarda alla sovranità tecnologica

Il piano non nasce dal nulla, ma si inserisce in una traiettoria avviata da anni. Già nel 2023, durante l’AI Safety Summit di Bletchley Park, il governo aveva stanziato 300 milioni di sterline per creare un National AI Research Resource, di cui 225 destinati al supercomputer Isambard-AI dell’Università di Bristol, realizzato con Hewlett Packard Enterprise e basato su oltre 5.000 superchip NVIDIA. Ad aprile 2026, inoltre, era stata lanciata l’iniziativa Sovereign AI, una scommessa da 500 milioni di sterline per sostenere i fondatori britannici di aziende attive nell’intelligenza artificiale. Il piano annunciato in questi giorni è quindi un ulteriore tassello di una strategia più ampia e coerente, orientata a costruire quella che il governo chiama capacità di calcolo sovrana.

Il concetto di sovranità tecnologica è il filo conduttore di tutta l’operazione. L’idea di fondo è che i ricercatori, le università e le aziende britanniche debbano poter competere a livello internazionale senza dipendere completamente da risorse di calcolo collocate all’estero. È una preoccupazione che va oltre l’economia e tocca la sicurezza nazionale, perché chi controlla l’infrastruttura di calcolo controlla, in ultima analisi, la capacità di sviluppare e governare le tecnologie più avanzate. In un contesto geopolitico in cui i semiconduttori sono diventati merce strategica, contesa tra Stati Uniti, Cina e Taiwan, avere una filiera nazionale anche solo parziale rappresenta un margine di autonomia prezioso.

Resta da vedere se le cifre messe sul tavolo saranno sufficienti a colmare il divario con i giganti del settore. Per dare una prospettiva, l’investimento complessivo da 1,1 miliardi di sterline è una frazione di quanto singole aziende come OpenAI, Google o Anthropic spendono in infrastruttura nel giro di pochi mesi, e il supercomputer nazionale entrerà in funzione solo nel 2030, un orizzonte temporale lungo per un settore che si muove a velocità vertiginosa. Il rischio concreto è che, quando l’infrastruttura sarà pronta, lo scenario tecnologico sia già cambiato radicalmente. Ma la logica del piano non è competere frontalmente con gli hyperscaler americani sul terreno della potenza bruta, quanto piuttosto costruire una base industriale e di competenze che permetta al Regno Unito di non restare tagliato fuori dalla corsa. In questo senso, la garanzia di acquisto da 150 milioni per i chip delle startup britanniche e l’arrivo di Playground Global potrebbero rivelarsi più determinanti del supercomputer stesso, perché agiscono sul tessuto imprenditoriale invece che sulla singola infrastruttura. La scommessa, ora, è che da questo investimento pubblico nasca un ecosistema privato capace di camminare con le proprie gambe.