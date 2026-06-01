Trovare un monitor da gaming che unisca un pannello Fast IPS, un refresh rate di 180Hz e un tempo di risposta di 1ms sotto la soglia psicologica dei 100€ è un’impresa ardua. Il KTC H24F8 non solo accetta la sfida, ma la vince grazie a un’offerta che, tramite coupon, lo porta a un prezzo semplicemente incredibile, un vero e proprio minimo storico. Per chiunque cerchi prestazioni da e-sport senza svuotare il portafoglio, questa è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Analizziamo da vicino le caratteristiche di questo monitor e i dettagli di questa promozione imperdibile.

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Monitor KTC H24F8: 180hz e fast ips per un gaming competitivo

Il monitor KTC H24F8 si presenta come una soluzione ideale per i videogiocatori che non vogliono compromessi sulla fluidità e sulla reattività. Il cuore del dispositivo è un pannello Fast IPS da 23,8 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel). Questa tecnologia unisce il meglio di due mondi: l’eccezionale resa cromatica e gli ampi angoli di visione tipici dei pannelli IPS con tempi di risposta fulminei, solitamente appannaggio dei pannelli TN. Il risultato è un’immagine vibrante e allo stesso tempo incredibilmente fluida, perfetta per i titoli più frenetici.

Le specifiche tecniche parlano chiaro. Con un refresh rate di 180Hz, le animazioni risultano estremamente fluide, offrendo un vantaggio competitivo negli sparatutto in prima persona e nei giochi di corse. A questo si aggiunge un tempo di risposta di appena 1ms (GTG), che minimizza l’effetto ghosting e il motion blur, garantendo che ogni movimento a schermo sia nitido e preciso. La copertura colore è un altro punto di forza, con un’estensione del 133% dello spazio sRGB e il supporto allo standard HDR10, che assicura colori più ricchi e un contrasto migliorato nei contenuti compatibili.

Dal punto di vista della connettività, il KTC H24F8 è ben equipaggiato con due porte HDMI 2.0, una DisplayPort 1.4 e un’uscita audio da 3.5mm. Non mancano caratteristiche pensate per il comfort visivo, come la tecnologia flicker-free e un filtro per la luce blu. Infine, la compatibilità con l’attacco VESA permette di montare il monitor su un braccio o a parete, per una postazione di gioco personalizzata e ordinata.

L’offerta da cogliere al volo

Questa promozione rende il KTC H24F8 un acquisto quasi obbligato per chi cerca un monitor da gaming performante con un budget limitato. Il prezzo di riferimento per un prodotto con queste caratteristiche si attesta solitamente intorno ai 129€. Grazie all’offerta attualmente disponibile su AliExpress, il prezzo scende drasticamente.

Utilizzando uno dei codici coupon disponibili al momento del checkout, il costo finale del monitor crolla a soli 73€. Per ottenere lo sconto, è necessario inserire uno dei seguenti codici: SSIT12, ITSS12 o TUTTOA12. Il risparmio netto è di 56€ rispetto al prezzo tipico, con uno sconto effettivo di oltre il 43%. Si tratta di un’offerta a tempo limitato, soggetta alla disponibilità delle scorte e alla validità dei codici promozionali, quindi il consiglio è di agire rapidamente. La spedizione avviene da magazzini europei, garantendo tempi di consegna rapidi e l’assenza di dazi doganali.

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