Il momento giusto per rivoluzionare la propria postazione da gioco è finalmente arrivato. AMD Ryzen 7 7800X3D, universalmente riconosciuto come uno dei migliori processori per il gaming, è protagonista di un’offerta a dir poco incredibile che lo porta al suo minimo storico assoluto. Stiamo parlando di una CPU che ha fissato nuovi standard prestazionali, capace di surclassare modelli ben più costosi nel suo ambito di utilizzo principale. L’opportunità di acquistarlo con uno sconto così netto rispetto al prezzo di lancio è una di quelle occasioni che capitano raramente, perfetta per chiunque desideri assemblare un PC da gaming di fascia alta contenendo drasticamente il budget. Analizziamo insieme le specifiche che rendono questo processore un vero campione e i dettagli di questa imperdibile promozione.

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AMD Ryzen 7 7800X3D: il re del gaming grazie alla 3D V-Cache

AMD Ryzen 7 7800X3D non è semplicemente un processore potente, è una CPU progettata con un obiettivo preciso: massimizzare il frame rate nei videogiochi. Il suo segreto risiede nella rivoluzionaria tecnologia 3D V-Cache, che porta la cache L3 a un totale di ben 96 MB. Questa enorme quantità di memoria cache ad altissima velocità permette al processore di accedere ai dati di gioco in modo quasi istantaneo, riducendo drasticamente la latenza e aumentando le prestazioni in modo significativo, specialmente a risoluzioni come il 1080p e 1440p dove la CPU ha un impatto maggiore.

Basato sulla moderna architettura Zen 4 con processo produttivo a 5 nm, questo processore offre un equilibrio eccezionale tra performance ed efficienza energetica, con un TDP (Thermal Design Power) di 120W. La configurazione a 8 core e 16 thread garantisce una fluidità impeccabile non solo nel gaming, ma anche nel multitasking e nelle applicazioni di produttività, con una frequenza di base di 4.2 GHz e un boost che arriva fino a 5.0 GHz.

Le specifiche tecniche principali includono:

Architettura: Zen 4

Zen 4 Core/Thread: 8 Core / 16 Thread

8 Core / 16 Thread Frequenza Boost: Fino a 5.0 GHz

Fino a 5.0 GHz Cache L3 totale: 96 MB (3D V-Cache Technology)

96 MB (3D V-Cache Technology) Socket: AM5

AM5 Supporto Memoria: Esclusivamente DDR5

Esclusivamente DDR5 TDP: 120W

È importante sottolineare che Ryzen 7 7800X3D richiede una scheda madre con socket AM5 e memorie RAM DDR5, rappresentando un investimento sulla piattaforma più recente e performante di AMD, con pieno supporto al PCIe 5.0. Si segnala inoltre che, come consuetudine per le CPU di fascia alta, la confezione non include un dissipatore.

Crollo di prezzo su AliExpress: come ottenerlo a 201€

L’offerta attuale su AliExpress rende l’acquisto di AMD Ryzen 7 7800X3D un vero e proprio affare. Il prezzo di lancio di questo processore era di circa 499€, ma grazie a una combinazione di sconti e coupon è possibile portarselo a casa a una frazione del costo.

Per ottenere il prezzo finale di soli 201€, è necessario seguire due semplici passaggi. Innanzitutto, durante la fase di acquisto, bisogna inserire uno dei seguenti codici coupon nell’apposito campo: SSIT35, ITSS35 o TUTTOA35. Successivamente, scegliendo PayPal come metodo di pagamento, si riceverà un ulteriore sconto automatico di 20€ direttamente al checkout. La combinazione di questi sconti porta il prezzo a un livello mai raggiunto prima, con un risparmio totale di 298€ rispetto al prezzo di listino, pari a uno sconto effettivo di quasi il 60%.

Questa promozione è soggetta a limitazioni di tempo e alla disponibilità delle scorte, che potrebbero esaurirsi rapidamente dato l’enorme interesse per questo processore. Si tratta di un’occasione perfetta per chi stava aspettando il momento giusto per un upgrade sostanziale.

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